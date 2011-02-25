تکواندوکاران ایران بهترین رقبای تیمهای خارجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مانلی کسرایی بعد از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر در ارومیه با اشاره به اینکه به نظر من سطح بازیها با حضور بازکنان خوب ایرانی عالی بود.

وی در ادامه بیان داشت: با حضور بازیکنان تیم ایران که به نظر من بهترین های جهان هستند، صرف حضور چند تیم از ایران جاذبه بازیها از نظر فنی تکنیکی و تاکتیکی زیاد بود.

سرمربی تیم ملی روسیه با اشاره به اینکه بازیکنان ایران درس بزرگی برای بازیکنان است، اظهار داشت: میزبانی بازیهای توسط شهرستان ارومیه خوب بود ولی بهتر از این هم می تواند باشد.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر در بخش بانوان با حضور هفت تیم خارجی و سه تیم داخلی در بخش بانوان همزمان با مردان از امروز پنجم اسفندماه سالجاری به مدت دو روز در سالن پیام مخابرات ارومیه در حال برگزاری است.