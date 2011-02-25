نخستین آکادمی ارزیابی سلامت جسمانی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر درآمل، معاون سازمان تربیت بدنی کشور بعد از ظهر جمعه درمراسم افتتاح این آکادمی در آمل گفت: همکاری مناسب دانشگاه ها و مراکز علمی با سازمان تربیت بدنی می تواند باعث رشد و نمایان ترشدن ورزش در جامعه شود.

حمید سجادی، با اشاره به اینکه موضوع ورزش امروز باید مورد توجه همه متولیان اجرایی کشور قرار گیرد، افزود: هرمیزان مراکز ورزشی توسط نهادها و موسسات آموزشی در سراسرکشور ایجاد شود، کمک به ورزش است که درنهایت به سلامتی افراد جامعه منجرمی شود.

وی با بیان اینکه امروزه ورزش در دنیا باعث پیشرفت کشورها شده است، تصریح کرد: خوشبختانه ایران اسلامی اکنون در پیشرفت همه جانبه دررشته های مختلف ورزشی و حضور درسطح اول جهانی به جایگاه خوبی رسیده است.

معاون امور ورزش و فدراسیون های سازمان تربیت بدنی کشور، توجه به زیرساختهای ورزشی در کشور را مورد تاکید قرارداد و ادامه داد: حق ملت با شرافت ایران است که از امکانات و فضاهای مناسب ورزشی برخوردار باشند.

سجادی تصریح کرد: تفاهمنامه خوبی میان سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص علمی شدن ورزش و ایجاد فضاهای جدید ورزشی در دانشگاه ها امضا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باشگاه های حرفه ای ورزشی درکشور بسیار اندک است، افزود: برای حرفه ای شدن باشگاه ها در ایران فاصله زیادی وجود دارد.

معاون سازمان تربیت بدنی، با تاکید بر اینکه بر اساس استانداردها باشگاه ها برای حرفه ای شدن باید از مراحل پایه تا تکامل را طی کنند، اضافه کرد: متاسفانه در کشور باشگاه ها با درآمدهای بخش های خصوصی و معرفی اسم های شرکت ها وارد ورزش می شوند و درمدت سه الی چهارسال بعد از تشکیل از چرخه ورزش حذف می شوند.

سجادی به نمونه بارز آن دریک تیم لیگ برتری فوتبال کشور در فصل جاری اشاره کرد و یادآور شد: این باشگاه ورزشی بدون توجه به اصول حرفه ای به جای سیر مراحل تکاملی اکنون درانتهای جدول رده بندی قرار دارد.

وی، توجه به پیاده روسازی یکپارچه در شهرها به منظور انجام فعالیتهای ورزشی نظیر پیاده روی برای سنین پیری را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: متاسفانه اکنون پیاده روهای شهرها به گونه ای شده که به علت پستی و ناهمواریها و کنده کاریهای همیشگی، مردم فضاهای خوبی حتی برای پیاده روی کردن نداشته باشند.

وی یادآور شد: شهرداریها باید در تعامل بیشتر با مسئولان امور شهری به یکپارچه کردن پیاده روها اقدام تا مردم برای ورزش همگانی درسطح شهرها بیایند.

مدیرعامل مجتمع ورزشی دانشگاه شمال آمل دراین مراسم گفت: دانشگاه شمال آمل با بیش از 12هزارمترمربع فضای سرپوشیده و شش هزارمترمربع فضای بسته ورزشی، اکنون یکی از مجموعه های بی نظیر ورزشی درکشوراست.

سیدعماد حسینی، مجموعه چندمنظوره وسالن های اختصاصی کشتی، والیبال،ژیمناستیک، بدن سازی، ایروبیک، شطرنج ، استخرشنااستاندارومجموعه تنیس خاکی را ازامکانات ورزشی دردانشگاه شمال ذکرکرد.

وی افزود: هم اکنون فضاهای جدید ورزشی دراین واحد دانشگاهی درحال ساخت است که می تواند شهروندان زیادی را علاوه بر آمل از دیگرشهرهای مازندران به خود جلب کند.