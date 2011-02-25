به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم نساجی مازندران و ایرانجوان بوشهر در چارچوب هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور عصر جمعه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار و طی آن تیم نساجی با نتیجه سه بر یک میهمان جنوبی خود را با شکست بدرقه کرد.

نساجی در این دیدار خانگی تیم برتر میدان بود و در همان دقایق اولیه بازی با گل دلیمیر باجیک ازحیرف خود پیش افتاد.

بازیکنان نساجی مازندران که در این دیدار از حمایت بیش از 10 هزار تماشاچی خودی سود می بردند، حملات بیشتری روی دروازه تیم ایرانجوان طرح ریزی کردند و درنیمه نخست توسط علی قربانی به گل دوم خود رسیدند.

شاگردان یحیی گل محمدی که درهفته هفدهم این مسابقات، در یزد تیم فولاد این شهر را دو برصفر شکست داده بودند، در نیمه دوم هم حمله های نصف و نیمه ای بر روی دروازه حریف خود وارد کردند، توانستند با گلزنی حامد حاجتی در دقیقه 72 به سه امتیاز با ارزش این دیدارخانگی دست یابند.

نساجی یک بازی عقب افتاده در این فصل دارد و این شانس را هم خواهند داشت تا موقعیت خود را در بالای جدول تثبیت کند.

نساجی مازندران در پایان هفته هجدهم این مسابقات با انجام هفده مسابقه کسب 28 امتیازبه مکان سوم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

تیم های صنعت ساری و نساجی مازندران به عنوان دو نماینده مازندران در گروه دوم فوتبال دسته یک باشگاه های کشور حضور دارند.