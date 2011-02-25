توقف مس کرمان برابر نفت تهران به سود بالانشینان

گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 16 امروز به قضاوت رحیم مهرپیشه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان آغاز شد دو تیم مس کرمان و نفت تهران در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.

تیم فوتبال مس کرمان که قبل از این دیدار با 37 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار داشت با تساوی در این بازی خانگی 38 امتیازی شد و این فرصت را در اختیار پرسپولیس قرار داد تا در صورت پیروزی برابر فولاد خوزستان پس از هفته ها یک پله در جدول صعود کند.

تیم فوتبال نفت تهران هم که با متوقف کردن مس کرمان به پرسپولیس کمک کرد با 24 امتیاز همچنان در رده پانزدهم جدول رده‌بندی باقی ماند.