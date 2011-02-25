بهترینهای تیم مردان در مسابقات تکواندوی جام فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بیست و سومین دوره از رقابتهای بین المللی جام فجر مردان که طی روزهای پنجشنبه و جمعه پنج و شش اسفند ماه در سالن غدیر ارومیه برگزار شد، در پایان برترین داور، مربی، بازیکن و سرپرست این دوره از مسابقات معرفی شدند.

در این راستا صابر سعد از سودان به عنوان بهترین سرپرست، عبدالصبور عمری از افغانستان و احمد لاریجانی از ایران به عنوان بهترین داوران، مرتضی کریمی از موسسه مالی اعتباری وحدت مازندران به عنوان بهترین مربی و مینین کنستانتین از روسیه به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شدند.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر از روزپنجشنبه با حضور 11 تیم خارجی و دو تیم داخلی در قسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهار تیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالن های شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه برگزار شد.