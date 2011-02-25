تظاهرات در حمایت از مردم لیبی در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مالزی (برناما)، امروز جمعه حدود 150 تبعه لیبیایی و 20 نماینده از سازمانهای غیر دولتی مالزی مقابل سفارت لیبی در این کشور گردهم آمدند و خواستار استعفای "معمر قذافی" دیکتاتور لیبی شدند.

این تجمع پس از مراسم نماز جمعه در مالزی صورت گرفت و در آن احزاب سیاسی مختلف حضور داشتند. بسیاری از معترضین در حمایت از قیام مردم لیبی با حمل پوسترهایی فریاد می زدند "لیبی را آزاد کنید".

این تظاهرات در حالی برگزار شد که منابع خبری با اشاره به فراگیر شدن اعتراضات مردمی در نقاط مختلف پایتخت لیبی از حمله شدید نیروهای امنیتی حامی قذافی به معترضین خبر می دهند و بر نزدیک شدن تسلط انقلابیون بر طرابلس تاکید دارند.

بر این اساس، نیروهای امنیتی با تیراندازی مستقیم تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دهند. در پی این تیراندازی در منطقه حنزور طرابلس 5 نفر کشته شدند. در جمعه بازار طرابلس نیز نیروهای امنیتی به صورت بی هدف به سوی مردم آتش گشودند که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است.