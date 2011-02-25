تونسی ها خواستار سرنگونی دولت الغنوشی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی گزارش دادند که دهها هزار تونسی امروز با برگزاری تظاهراتی، خواستار کناره گیری "محمد الغنوشی" نخست وزیر این کشور و سقوط کابینه اش شدند.

منابع پلیس تونس به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که شمار تظاهرات کنندگان از صد هزار نفر بیشتر بوده است. در همین حال بالگردهای ارتش این کشور بر فراز تظاهرات کنندگان به پرواز درآمدند.

منابع هلال احمر تونس و تظاهرکنندگان این گردهمایی را بزرگترین در نوع خود پس از سقوط "زین العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع این کشور در 14 ژانویه گذشته دانستند.

شایان ذکر است که تونس نقطه آغاز انقلابات مردمی کشورهای عربی بود که موج آن همچنان دیکتاتورهای عربی را به کام خود فرو می برد.