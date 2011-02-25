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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

ایران بر سکوی نخست ایستاد/ موسسه مالی اعتباری وحدت مازندران قهرمان شد

ایران بر سکوی نخست ایستاد/ موسسه مالی اعتباری وحدت مازندران قهرمان شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی جام فجر در ارومیه با قهرمانی تیم وحدت مازندران خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه در پایان بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر تیم موسسه مالی اعتباری وحدت مازندران با کسب 3 مدال طلا، یک نقره، یک برنز و 54 امتیاز عنوان قهرمانی رقابتها را از آن خود کرد.

تیم امید ایران با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 52 امتیاز در جای دوم ایستاد.

افغانستان الف با یک مدال طلا، یک نقره ، یک برنز و 33 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت.

تیم مقاومت آذربایجان غربی با یک مدال طلا، 3 برنز و 32 امتیاز و جمهوری آذربایجان با یک نقره، 4 برنز و 31 امتیاز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

در رده بندی امتیازی تیمها نیز بر اساس کشورهای شرکت کننده ایران با 83 امتیاز قهرمان شد، افغانستان با کسب 33 امتیاز،‌آذربایجان با 31 امتیاز، روسیه با 25 امتیاز و اردن با 21 امتیاز به ترتیب دوم تا پنجم شدند.

در این دوره از رقابتها 17 تیم در قالب 12 کشور حضور داشتند.

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در روزهای چهار تا شش اسفندماه در ارومیه برگزار شد.
 

کد مطلب 1261290

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