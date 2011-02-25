تعداد نمایندگان مازندران در خانه ملت افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، هادی ابراهیمی بعد از ظهر جمعه درجلسه مسئولان منطقه کلاردشت گفت: درحال بررسی این موضوع هستیم که نماینده مورد نظر در یکی از شهرستانهای غرب، شرق یا مرکزی استان گنجانده شود.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح، یکی از شهرستانهای مازندران صاحب نماینده مستقلی خواهد شد.

معاون سیاسی و استانداری مازندران با عذرخواهی از مردم منطقه در خصوص وضعیت سوخت و نرسیدن گاز به منطقه کلاردشت قول داد که در استان مطالبات مردم از جمله تسریع در گازرسانی به منطقه را پیگیری کند.

ابراهیمی گفت: کلاردشت با تمام شهرتی که در کشور و دنیا دارد در میان همه زیبایی های آن منطقه ای محروم با مردمانی دارد.

باید در رفع محرومیت ها باهم تلاش کنیم

وی با اشاره به حضور سرمایه های انسانی در بدنه دولت گفت: مردم منطقه در شهرستان چالوس سرمایه های خوبی در بدنه نظام دارند و باید از وجودشان خوب استفاده کنید.

منطقه گردشگرپذیر کلاردشت در غرب مازندران واقع است.