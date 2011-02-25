تهران کاپ قهرمانی جام فجر 23 را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رقابتهای پایانی بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر در بخش بانوان تیم هیئت تهران با کسب 3 مدال طلا، یک مدال نقره ، 3 برنز و 51 امتیاز بر سکوی قهرمانی قرار گرفت. فرانسه با 2 طلا ، 2 نقره ، یک برنز و 39 امتیاز دوم شد ، تیم وحدت مازندران با یک مدال طلا ، 3 نقره ، 2 برنز و 39 امتیاز در مکان سوم ایستاد ، صربستان با 2مدال طلا و 23 امتیاز و اردن با 2 مدال نقره ، یک برنز و 20 امتیاز به ترتیب عناوین چهارم و پنجم را کسب کردند.

در رده بندی امتیازی هم تیم ایران با 64 امتیاز اول شد، فرانسه با 39 امتیاز در مکان دوم ایستاد و تیم صربستان با 23 امتیاز در جای سوم قرار گرفت .

تیمهای اردن با 20، افغانستان با 15 و گرجستان با 7 امتیاز به ترتیب در مکانهای چهارم تا ششم جای گرفتند.

نفرات اول تا سوم این رقابتها در هشت وزن به شرح ذیل معرفی شد:

وزن اول

سارا خوش جمال فکری از تهران

دینا پوریونس از مازندران

ودا علی آموش از اردن

پنتو آلیسون از فرانسه

وزن دوم

ازیه یاسمینا از فرانسه

رایا هتاهت از اردن

فریده رشیدی از تهران

مریم تقی زاده از امید ایران

وزن سوم

سمانه شش پری از تهران

لیبرا فلورنس از فرانسه

مهین اسماعیل نژاد از مازندران

نینو بریدزه از گرجستان

وزن چهارم

تانجا تاناخویک از صربستان

فرح الاسد از اردن

سوسن حاجی پور از مازندران

حمیرا محمدی از افغانستان

وزن پنجم

راحله آسمانی از مازندران

سمانه رضایی از تهران

کبری بارباری از افغانستان الف

نرگس رسولی از افغانستان ب

وزن ششم

پریسا فرشیدی از تهران

ابی نیاره از فرانسه

مومنه رضایی از افغانستان

زهرا مظفری از آذربایجان غربی

وزن هفتم

ملیسا مندیس از صربستان

سهیلا سیاحی از مازندران

فاطمه روحانی از تهران

پریسا کیانپور از آذربایجان غربی

وزن هشتم

گراف کارولین از فرانسه

نیره رستمی ازمازندران

نفیسه مخلصی از تهران

الهام اسفندیاری از آذربایجان غربی

بیست وسومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر ازروزپنجشنبه باحضور 11تیم خارجی و دوتیم داخلی درقسمت مردان و هفت تیم خارجی و چهارتیم داخلی در قسمت بانوان به ترتیب در سالنهای شش هزار نفری غدیر و پیام مخابرات ارومیه آغاز شده و عصر امروز به پایان رسید.