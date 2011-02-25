المپیاد ورزشی بانوان وزارت نفت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد، نخستین دوره رقابتهای المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان زیر 26 سال وزارت نفت عصر امروز با معرفی قهرمانان 10 رشته ورزشی در شهر محمودآباد به کار خود پایان داد.

این رقابتها با شرکت بیش از 800 ورزشکار برتر شش شرکت اصلی وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی گاز ایران از 30 بهمن ماه در مجتمع آموزشی ورزشی نفت محمودآباد پیگیری و با برگزاری مراسم اختتامیه با حضور شاه کرمی مدیرکل ورزش وزارت نفت، هادی زاده مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران و مسئولین ورزشی تیم های شرکت کننده برگزار شد.

در پایان این رقابتها در رشته والیبال گاز الف، نفت الف، پتروشیمی حائز عناوین اول تا سوم شده و پخش و پالایش الف، پتروشیمی و نفت ب برترین های بسکتبال شدند.

نفت الف، پتروشیمی، پخش و پالایش الف و نفت ب، نفت الف و پخش و پالایش الف به ترتیب تیم های برتر رشته های تنیس روی میز و تنیس خاکی شدند.

بانوان تیم نفت الف، پتروشمی و نفت در بخش کاراته عناوینی را کسب کرده و در رشته شنا نیز پخش و پالایش الف، نفت الف و گاز الف حائز عناوین برتر شد.

پخش و پالایش ب، پخش و پالایش الف و نفت الف نیز برترین های رشته آمادگی جسمانی بانوان زیر 26 سال وزارت نفت شدند.