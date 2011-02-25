هدف فولاد یزد ماندن در لیگ است/ سرمربی تیم عادت به مصاحبه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا شیردل عصر جمعه پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان در هفته هجدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: دو تیم در این دیدار بازی برابری را به نمایش گذاشتند و تیم آلومینیوم با استفاده از اشتباهات فردی بازیکنان ما توانست به پیروزی برسد.

وی ادامه داد: ما تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم اما متاسفانه اشتباهات فردی برخی بازیکنان تلاشهای سایر اعضای تیم را از بین برد.

مربی تیم فولاد یزد در خصوص مصاحبه نکردن سرمربی این تیم گفت: آقای یونانپوریان معمولا چه ببریم و چه ببازیم مصاحبه نمی کند و عادت به مصاحبه ندارد.

شیردل داوری این دیدار را خوب دانست و بیان داشت: داور اشتباهاتی داشت اما این اشتباهات بر روی نتیجه بازی تاثیرگذار نبود و تیم ما با وجود انجام دادن یک بازی برابر مقابل آلومینیوم فقط به علت دو اشتباه فردی شکست خورد.

وی در مورد هدف تیم فولاد یزد گفت: نیمی از بازیکنان فولاد یزد بومی هستند و هدف ما در این فصل ماندن در لیگ دسته یک و همچنین معرفی بازیکنان بومی یزد به فوتبال ایران است.

میخائیل یونانپوریان سرمربی تیم فوتبال فولاد یزد در پایان این دیدار حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.