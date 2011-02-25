  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

شیردل در جمع خبرنگاران:

هدف فولاد یزد ماندن در لیگ است/ سرمربی تیم عادت به مصاحبه ندارد

هدف فولاد یزد ماندن در لیگ است/ سرمربی تیم عادت به مصاحبه ندارد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال فولاد یزد با اشاره به بومی بودن نیمی از بازیکنان این تیم گفت: هدف تیم ما در این فصل ماندن در لیگ یک و معرفی بازیکنان بومی یزد به فوتبال ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا شیردل عصر جمعه پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان در هفته هجدهم لیگ یک در ورزشگاه تختی بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: دو تیم در این دیدار بازی برابری را به نمایش گذاشتند و تیم آلومینیوم با استفاده از اشتباهات فردی بازیکنان ما توانست به پیروزی برسد.

وی ادامه داد: ما تیم حریف را به خوبی آنالیز کرده بودیم اما متاسفانه اشتباهات فردی برخی بازیکنان تلاشهای سایر اعضای تیم را از بین برد.

مربی تیم فولاد یزد در خصوص مصاحبه نکردن سرمربی این تیم گفت: آقای یونانپوریان معمولا چه ببریم و چه ببازیم مصاحبه نمی کند و عادت به مصاحبه ندارد.

شیردل داوری این دیدار را خوب دانست و بیان داشت: داور اشتباهاتی داشت اما این اشتباهات بر روی نتیجه بازی تاثیرگذار نبود و تیم ما با وجود انجام دادن یک بازی برابر مقابل آلومینیوم فقط به علت دو اشتباه فردی شکست خورد.

وی در مورد هدف تیم فولاد یزد گفت: نیمی از بازیکنان فولاد یزد بومی هستند و هدف ما در این فصل ماندن در لیگ دسته یک و همچنین معرفی بازیکنان بومی یزد به فوتبال ایران است.

میخائیل یونانپوریان سرمربی تیم فوتبال فولاد یزد در پایان این دیدار حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.

کد مطلب 1261310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها