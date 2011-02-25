تعظیم دایی مقابل هواداران و ترک ورزشگاه از سوی لیدرها قبل از پایان بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار پرسپولیس - فولاد خوزستان که در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، حواشی زیادی داشت که گزیده ای از آن در زیر می آید:

* هواداران تیم فولاد خوزستان که برای حمایت از این تیم به ورزشگاه آزادی آمده بودند با روش خاص جنوبی‌ها شاگردان جلالی را تشویق می کردند که این نوع تشویق اعتراض هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت.

* در بین دو نیمه علی دایی درحالیکه بشدت از سوی هواداران پرسپولیس تشویق می شد به رختکن رفت.

* بازیکنان ذخیره و نیمکت نشین پرسپولیس و فولاد خوزستان در بین دو نیمه به رختکن نرفتند و بدنهای خود را گرم کردند.

* در طول بازی به ویژه در نیمه دوم علی دایی بارها در کنار زمین با ژلکو میاچ دستیار کروات خود مشورت کرد.

* در آغاز نیمه دوم بازیکنان تیم فولاد با تاخیر وارد زمین شدند.

* تماشاگران پرسپولیس در نیمه دوم بارها نسبت به عملکرد داور اعتراض کردند.

* سپهر حیدری پس از گشودن دروازه فولاد خوزستان به سمت عکاس های پشت دروازه رفت و با دیگر سرخپوشان مقابل آنها "ژست" گرفتند. او پس از تقسیم شادی با دیگر سرخپوشان به سمت نیمکت رفت و با دایی روبوسی کرد.

* بعد از باز شدن دروازه فولاد هواداران پرسپولیس سرود قهرمانی سر داده و بشدت علی دایی را تشویق کردند. در این شرایط علی دایی مقابل هواداران تعظیم کرده و به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت.

* در دقیقه 73 یکی از بازیکنان پرسپولیس مصدوم روی زمین افتاده بود و بازیکنان فولاد بی توجه به او به بازی ادامه دادند که این مسئله با اعتراض هواداران تیم پرسپولیس روبه‌ر‌و شد.

* هواداران پرسپولیس از همین حالا برای شهرآورد هفتادم تهران برای هواداران استقلال کری می خواندند و 6 گلی که در بازی سال 52 زده بودند به رخ آنها می کشیدند.

* شادی علی دایی پس از گلهای پرسپولیس جالب توجه بود و با دیگر مربیان این تیم شادی خود را تقسیم می کرد.

* وحید هاشمیان در زمان تعویض بشدت از سوی هواداران تشویق شد. این دومین بازی هاشمیان برای پرسپولیس بود.

* زمانی که پرسپولیس گل دوم را به ثمر رساند، لیدرهای این تیم ورزشگاه را ترک کردند!

* ناصر محمدخانی و هومن افاضلی از چهره های حاضر در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی بودند.