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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۰۵

کشتی جام تختی - کیش/

49 کشتی‌گیر در سه وزن اول وزن‌کشی کردند/ نامداران غایب هستند

49 کشتی‌گیر در سه وزن اول وزن‌کشی کردند/ نامداران غایب هستند

مراسم وزن کشی سه وزن نخست رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی در حالی در جزیره کیش برگزار شد که در سه وزن اول 49 کشتی گیر وزن کشی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 55 کیلوگرم که تمامی مدعیان وزن کشی کردند 15 نفر از صبح فردا شنبه به مصاف یکدیگر می روند، در وزن 66 کیلوگرم در غیاب مهدی تقوی دارنده مدال طلای جهان که وزن کشی نکرد 19 کشتی گیر بروی باسکول رفتند. در وزن 96 کیلوگرم نیز که 15 کشتی گیر وزن کشی کردند رضا یزدانی و عرفان امیری بروی باسکول نرفتند.

سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی از فردا شنبه و به مدت دو روز با حضور حدود 80 کشتی گیر داخلی و کشتی گیرانی از کشورهای روسیه، ترکیه، قرقیزستان، کره شمالی، مغولستان و آمریکا در سالن المپیک جزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 1261313

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