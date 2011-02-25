به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 55 کیلوگرم که تمامی مدعیان وزن کشی کردند 15 نفر از صبح فردا شنبه به مصاف یکدیگر می روند، در وزن 66 کیلوگرم در غیاب مهدی تقوی دارنده مدال طلای جهان که وزن کشی نکرد 19 کشتی گیر بروی باسکول رفتند. در وزن 96 کیلوگرم نیز که 15 کشتی گیر وزن کشی کردند رضا یزدانی و عرفان امیری بروی باسکول نرفتند.

سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام تختی از فردا شنبه و به مدت دو روز با حضور حدود 80 کشتی گیر داخلی و کشتی گیرانی از کشورهای روسیه، ترکیه، قرقیزستان، کره شمالی، مغولستان و آمریکا در سالن المپیک جزیره کیش برگزار می شود.