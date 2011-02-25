به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر شهرداری تبریز گفت: برای پیروزی در این بازی برنامه ریزی داشتیم و خوشحال که توانستیم با استفاده از موقعیت هایمان به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در طول هفته گذشته تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردیم و خوشبختانه در دیدار امروز نتیجه لازم را کسب کردیم.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم های همسایه در جدول شرایطز سختی دارند تنها هدفمان این بود که سه امتیاز این بازی را کسب کنیم که خدا را شکر به آن دست پیدا کردیم و امیدوارم در بازیهای آینده نیز بتوانیم روند فعلی را ادامه دهیم.

علیدوستی در پایان گفت: لزومی نمی بینم که در مورد مسائل حاشیه ای اظهار نظر کنم. مطمئنم که پیکان در لیگ برتر خواهد ماند و با کسب امتیازات لازم به میانه های جدول نیز صعود خواهد کرد.

تیم فوتبال پیکان قزوین عصر امروز جمعه در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر برابر شهرداری تبریز به پیروزی رسید.