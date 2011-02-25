هدفمان حفظ شهرداری در لیگ برتر است/ توهین به دایی دل همه را خون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از شکست یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر پیکان قزوین ضمن بیان این مطلب افزود: سعی کردیم در خط دفاعی بازی را کنترل کنیم و گل نخوریم اما روی یک غفلت دروازه مان باز شد و دست خالی ماندیم.

وی ادامه داد: شرایط برای شهرداری سخت شده است و هر چند روز به روز بهتر می شویم اما باید تلاش کنیم امتیازات لازم برای ماندن در لیگ برتر را کسب کنیم. هدف ما نگه داشتن شهرداری در لیگ برتر است و امیدوارم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

حمید درخشان ادامه داد: مشکلی که در هفته های اخیر گریبان ما را گرفته گل خوردن در دقایق پایانی بازی است که باید برای حل این مشکل فکری اساسی کنیم. این بازی هم در دقایق پایانی گل خوردیم و دست خالی میدان را ترک کردیم.

وی ادامه داد: بازیهای بعدی ما مقابل سپاهان و پرسپولیس بسیار سخت و مشکل است اما اعتقاد ما بر این است که تیم شهرداری در بازیهای سخت و مقابل تیم های بزرگ بهتر بازی می کند. در لیگ امسال به غیر از 7 تیم اول هیچ تیمی حاشیه امنیت ندارد چون هنوز 30 امتیاز باقی مانده و ممکن است که یک تیم با دو، سه پیروزی از ته جدول به میانه های جدول راه پیدا کند.

حمید درخشان در مورد بی احترامی که به علی دایی در باشگاه پرسپولیس صورت گرفته است نیز گفت: در فوتبالی که هیچ چیز سر جای خودش نیست این اتفاقات هم دل اهالی فوتبال را بد جوری خون می کند. علی دایی افتخار فوتبال ایران است و من به عنوان یک پیشکسوت در فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس معتقدم که اگر امروز نوبت علی دایی است پس فردا هم حتما نوبت من و امثال من است. فقط امیدوارم مدیران و مسئولان ورزش مملکت چاره ای بیندیشند تا حداقل این حرمت ها در فوتبال ورزش ما حفظ شود.

تیم فوتبال شهرداری تبریز عصر امروز جمعه در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهید رجایی قزوین با نتیجه یک بر صفر بازی را به پیکان واگذار کرد.