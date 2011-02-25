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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۱

هفته بیست و چهارم لیگ برتر/

پرسپولیس با شکست فولاد به رده پنجم رسید/ شوک به موقع دایی!

پرسپولیس با شکست فولاد به رده پنجم رسید/ شوک به موقع دایی!

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی برابر فولاد خوزستان در هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر علاوه بر خارج کردن علی دایی از زیر فشار انتقادات اخیر، یک پله نیز در جدول رده بندی صعود کرد و به رده پنجم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 17:15 دقیقه امروز جمعه به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی بین تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان آغاز شد که در پایان شاگردان علی دایی با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که در حضور نزدیک به 15 هزار تماشاگر برگزار شد دو تیم نیمه اول را با تساوی به پایان بردند اما در نیمه دوم چهار گل از خط دروازه ها گذشت که سهم پرسپولیس 3 گل بود.

در دقیقه 60 این دیدار سپهر حیدری با ضربه سر گل نخست بازی را وارد دروازه فولاد کرد. در دقیقه 82 هادی نوروزی اختلاف را به دو گل رساند اما گل دقیقه 90 رضا معقولی که از روی یک ضربه ایستگاهی به دست آمد وقت های اضافه را هیجانی کرد.

در وقت های اضافه و در حالی که فولادی ها برای به تساوی کشاندن بازی تلاش می کردند، حسین بادامکی بازیکن تعویضی پرسپولیس در دقیقه 90+3 دروازه فولاد را برای بار سوم باز کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس که در هفته های اخیر در رده ششم قرار داشت و علی دایی نیز مورد انتقادات و فشارهای زیادی قرار داشت با این پیروزی و به لطف تساوی مس در کرمان به رده پنجم صعود کرد. البته درگیری علی دایی با یکی از لیدرهای پرسپولیس و صدمه ای که به زیر چشم دایی وارد شده بود شوک تاثیر گذاری برای بازیکنان بود.

شاگردان علی دایی با این پیروزی 40 امتیازی شدند و به رده پنجم جدول رده بندی صعود کردند. تیم فولاد خوزستان نیز با 33 امتیاز در رده هفتم باقی ماند.

کد مطلب 1261326

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