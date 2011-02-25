مامور مخفی سیا سوم مارس محاکمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک مقام آگاه در دادگاه پاکستان گفت: دادگاهی در پاکستان "ریموند دیویس" کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور و مامور مخفی سیا را در روز سوم مارس (12 اسفند ماه) رسما به کشتن دو شهروند این کشور متهم می کند.

ریموند دیویس که هم اکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی است، پنجشنبه 7 بهمن پس از شلیک گلوله، دو موتور سوار را در شهر لاهور با ادعای "دفاع از خود در برابر سارقان" از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری را داشت به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که برای کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.

گفتنی است پیشتر آمریکا، پاکستان را تهدید کرده بود که در صورت آزاد نکردن این کارمند کنسولگری کمک های خود را به پاکستان قطع خواهد کرد.

