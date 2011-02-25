لزوم همبستگی مسلمانان جهت مقابله با توطئه های صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با شیخ نعیم حسن شیخ عقل دروز دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار اوضاع داخلی لبنان، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شیخ نعیم حسن ضمن عرض تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از فعالیت‌های مثبت سفارت جمهوری اسلامی ایران در برقراری ارتباط با تمام گروه‌های سیاسی لبنانی قدردانی کرد.



وی با تاکید بر اینکه دستیابی و استفاده از دانش فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق همه ملت‌هاست، حمایت قاطع خود را از برنامه هسته‌ای مسالمت‌ آمیز جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با اشاره به سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بیان دستاوردهای عظیم آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری و هم‌زمانی آن با هفته وحدت، خواستار همبستگی مسلمانان جهان در جهت مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان به خصوص دشمن صهیونیستی در منطقه شد.