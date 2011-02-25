به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوردبین پس از پیروزی عصر امروز جمععه پرسپولیس برابر فولاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اتفاقات اخیر برای علی دایی گفت: از باشگاه می خواهم که با این اتفاقات برخورد کند. اگر قرار باشد این روند ادامه داشته باشد باشگاه به لیدر نیاز ندارد.

وی با اشاره به اتفاقی که دو سال قبل برای خودش رخ داده بود گفت: لیدری که به علی دایی توهین کرد همانی است که دو سال پیش برای من مشکل تراشی کرده بود. آن موقع کسی با او برخورد نکرد و اگر قرار باشد کسی با این لیدر برخورد نکند معلوم نیست در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: البته بعد از مشکلی که این لیدر با علی دایی داشت پیش او آمد و دستش را هم بوشید اما دایی عذرخواهی این لیدر را نپذیرفت و از باشگاه خواست که تصمیم درستی در این مورد بگیرد.

محمود خوردبین در مورد دیدار با فولاد نیز گفت: تصور می کنم که پرسپولیس امروز یکی از بهترین بازیهایش را به نمایش گذاشت و شایسته پیروزی بود.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز جمعه در آخرین دیدار هفته بیست و چهارم لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک فولادخوزستان را در ورزشگاه آزادی شکست داد.