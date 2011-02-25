به گزارش خبرگزاری مهر،غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین صحنه تحولات لبنان، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شیخ عبدالامیر قبلان در این دیدار با مهم خواندن عبور کشتی‌های جنگی ایرانی از کانال سوئز، وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ضمانت کل اسلام و ملل آزاده توصیف کرده و قیام مردمی منطقه علیه حکومت‌های استبداد را نشات گرفته از افکار انقلاب اسلامی ایران دانست.

همچنین رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار به تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فن‌آوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخت.