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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

در دیدار سفیر ایران در بیروت؛

شیخ قبلان عبور کشتی‌های جنگی ایران از کانال سوئز را با اهمیت دانست

شیخ قبلان عبور کشتی‌های جنگی ایران از کانال سوئز را با اهمیت دانست

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان در دیدار سفیر ایران در بیروت عبور کشتی‌های جنگی ایرانی از کانال سوئز را مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت با شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آخرین صحنه تحولات لبنان، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شیخ عبدالامیر قبلان در این دیدار با مهم خواندن عبور کشتی‌های جنگی ایرانی از کانال سوئز، وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ضمانت کل اسلام و ملل آزاده توصیف کرده و قیام مردمی منطقه علیه حکومت‌های استبداد را نشات گرفته از افکار انقلاب اسلامی ایران دانست.

همچنین رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار به تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فن‌آوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

کد مطلب 1261334

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