به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از برتری 3 بر یک تیمش مقابل فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه ازادی افزود: فکر می کنم در نیمه اول دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند. البته تیم ما در چند صحنه صاحب موقعیت گلزنی شد که از آنها بهره لازم را نبردیم.

وی افزود: در نیمه دوم تیم ما خیلی بهتر بازی کرد و این یکی از زیباترین بازیهای پرسپولیس در فصل جاری بود چون تیم فولاد بازی می کرد و روی به ضد فوتبال نیاورد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس همدلی، با هم بودن و صرف فعل خواستن را از دلایل پیروز ی پرگل این تیم مقابل فولاد خوزستان عنوان کرد و گفت: بازیکنان پرسپولیس امروز نشان دادند این تیم کم کم دارد به یک "تیم" تبدیل می شود تیمی که می تواند در سه جام درخور شان و نام پرسپولیس بازی کند.

دایی از وجود جریانی یاد کرد که نمی خواهد و دوست ندارد این تیم موفق باشد افزود: امروز بازیکنان من مردانه در زمین جنگیدند به همین خاطر به بازیکنانم تبریک می گویم و دست تک تک هوادارانی که امروز برای حمایت از تیم پرسپولیس به ورزشگاه آمده بودند را می بوسم. این بسیار مهم است که امروز تماشاگران پرسپولیس فقط تیم خود را تشویق کردند و تا دقیقه 90 از ما حمایت کردند.

وی با اشاره به اینکه هواداران پرسپولیس امروز درب ورزشگاه آزادی را به گونه ای درآورده بودند که بازیکنان این تیم جز به پیروزی به چیز دیگری نمی اندیشیدند افزود: تماشاگران پرسپولیس در بازی مقابل فولاد بدون اینکه منافعی داشته باشند و یا این منافعشان به خطر افتاده باشد تنها تیم و بازیکنان محبوبشان را تشویق کردند و همین مسئله باعث شد بازیکنان با دل و جان کار کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بازی با فولاد را یکی از دشوارترین دیدارهای این تیم در لیگ برتر خواند و گفت: خدا را شکر می کنم که توانستیم با بازی خوب در نیمه دوم برتری را از آن خود کرده و با روحیه مضاعف در لیگ قهرمانان آسیا حضور یابیم.

علی دایی که از جریانات اخیر علیه خود و تیم پرسپولیس بسیار ناراحت بود گفت: متاسفانه در هر تغییر و تحول و هر انقلابی خیلی ها صدمه می بینند امروز هم خیلی ها هستند که دوست ندارند پرسپولیس نتیجه بگیرد به همین خاطر علیه ما جریان سازی می کنند، شایعه درست می کنند، اس ام اس می زنند و ...

وی افزود: در زندگی ام سالم و سلامت کار کرده و زندگی کرده ام، از تنها کسی که می ترسم آن بالایی است و از هیچ کس ابایی ندارم. در مکتبی بزرگ شده ام که ترس در آن معنایی ندارد همیشه وجدانم را قاضی می کنم تا شب راحت بخوابم.

دایی در ادامه خطاب به افرادی که به زعم او علیه این تیم جوسازی می کنند گفت: اینها بادهای ملایمی هستند که در مقابل اصلی که تیم و بازیکنان پرسپولیس هستند چیز ناقابلی به شمار می آیند. مطمئن باشید پرسپولیس و هوادارانش از این جریانات باز هم سربلند بیرون خواهند آمد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با طرح اینکه می داند جریانات سوء علیه پرسپولیس و سرمربی این تیم از کجا نشات می گیرد گفت: به بازیکنانم این هواداران و حتی خودم افتخار می کنم. به خودم افتخار می کنم که ایستادم تا مبارزه کنم و پرسپولیس را بسازم.

دایی با تاکید بر اینکه هیچ وقت دست از اعتقاداتش نخواهد شست افزود: اگر روزی بخواهم از آنچه اعتقاد دارم روی برگردانم آن روز، روز مرگ من است. من با عقایدی بزرگ شده ام که هیچ وقت به خود اجازه نمی دهم مقابل کسانی که علیه من موضع گیری کنند کوتاه بیایم.

وی با تایید اینکه با یکی از لیدرها سرخپوشان درگیری پیدا کرده است گفت: بله، این اتفاق افتاده اما متاسفانه طی روزهای اخیر خیلی ها سعی کردند آن را ماست مالی کنند متاسفانه باید بگویم این برای اولین بار نیست که در تیم ما چنین اتفاقاتی رخ می دهد. برای باشگاهی به بزرگی پرسپولیس حیف است که چند نفر بخواهند آرامشش را به هم بزنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه اسامی این افراد را به زودی اعلام می کند گفت: بله، من با این لیدر درگیری فیزیکی پیدا کردم و حتی زمانی که با آقای کاشانی مشغول گفتگو بودم او یک مشت به صورت من زد. من تمام اتفاقات را به خاطر آقای کاشانی نادیده گرفتم و از خیلی چیزها گذشتم اما به این نکته اعتقاد دارم که مردم از حق خود نمی گذرند. امروز آنها نشان دادند که اجازه نمی دهند این طور افراد منافع تیم را به خطر بیاندازند.

وی افزود: برخی ها در سایت ها و وبلاگ ها چیزهای مختلفی می نویسند و متاسفانه خود را مالک پرسپولیس می دانند اما اصلا این طور نیست. من علی دایی روزی به پرسپولیس آمده و روزی هم می روم این پرسپولیس است که می ماند چرا که متعلق به همین مردم است.

دایی گفت: هواداران واقعی پرسپولیس را امروز در ورزشگاه آزادی دیدیم. هوادارانی که با تشویق های خود نشان دادند عاشق تیم و بازیکنانشان هستند و در این بین به من کوچک هم ابراز لطف کردند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه به خاطر کاشانی از خیلی چیزها گذشته است تاکید کرد: من در جایگاهی هستم که نمی توانم خیلی کارها را انجام دهم وگرنه به گونه ای دیگر با این مقوله برخورد می کردم. من از شهری آمده ام که مردمانش از هیچ چیز نمی ترسند. مطمئن باشید اگر من از اینها بگذرم مردم نخواهند گذشت و حق خود را می گیرند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت لیدری که با شما درگیر شده بود امروز در کنار مسئول کانون هواداران باشگاه تماشاگر بازی مقابل فولاد بود گفت: من از حق خود گذشتم شما اگر در این مورد سئوالی دارید بروید از باشگاه بپرسید.

دایی ادامه داد: بدنبال حوادثی که روز چهارشنبه اتفاق افتاد این لیدرها آمدند عذرخواهی کردند. هزار حرف زدند که برخی ها قابل بیان نیست و ابراز پشیمانی کردند من هم به خاطر کاشانی که خیلی او را دوست دارم از حقم گذشتم. اما از آقای کاشانی هم این انتظار را دارم که اگر به اندازه 10 درصد از علاقه ای که من به او دارم مرا دوست دارد نه به خاطر دایی بلکه به خاطر پرسپولیس با اینها برخورد کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه به خاطر مردم و هواداران مسئولیت تیم فوتبال پرسپولیس را پذیرفته است افزود: متاسفانه در برخی از رسانه ها عنوان شده است که علی دایی مخالف همراهی لیدرها با تیم در سفرهای بوشهر و عربستان بوده است در حالی که اصلا این طور نیست من چنین مسائلی را مطرح نکرده ام من از زمانی که مسئولیت تیم را برعهده گرفته ام به مدیران باشگاه تاکید کرده ام اگر لیدرها قصد همراهی تیم را دارند باید در هتلی جدا از تیم مستقر شوند چون تیم نیاز به آرامش دارد و امکان دارد حضور لیدرها به آرامش مربیان و بازیکنان لطمه وارد.

وی اظهار داشت: هر کس نمی تواند نام لیدر را بر خود بگذارد خیلی از لیدرهای باشگاه هستند که بدون چشمداشت مالی هواداران را ساماندهی می کنند آنها بسیار باشرف هستند که تعدادشان خیلی هم زیاد است در عین حال برخی از لیدرها که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی رسد فقط به دنبال منافع خود بوده و به فکر این هستند که منافعشان به خطر نیفتد. اینها با رفتار خود نام آن لیدرهای باشرف را هم خراب می کنند.

"مملکتی داریم که در آن قانون حرف اول و آخر را می زند" دایی با طرح این جمله در واکنش به شایعه ای که امروز در ورزشگاه ازادی شکل گرفته بود مبنی بر اینکه دایی با هزینه خود سه اتوبوس از هوادارانش را از اردبیل به ورزشگاه ازادی آورده بود تا حمایتش کنند گفت: علی دایی نه کسی را می آورد نه بدنبال این گونه مسائل است. اگر قرار باشد از اردبیل برای حمایت من بیایند مطمئن باشید با 20 اتوبوس به ورزشگاه آزادی خواهند آمد. مردم اردبیل عاشق من هستند چرا که من جوانی ام را در اردبیل گذرانده ام. من افتخار می کنم که یک اردبیلی هستم و به مردم این شهر مفتخرم. مطمئن باشید اگر قرار بر حمایت من باشد یک میلیون نفر هم در اردبیل از من حمایت می کنند.

دایی افزود: در بازی مقابل سایپا هم همین شایعاتی که امروز مطرح شده را بوجود آوره اند که بی اساس بود. ما در ورزشگاه جوی را می خواهیم که امروز شاهد آن بودیم. هواداری که تا لحظه آخر از تیم حمایت کند نه آن هواداری که مانند بازی با راه آهن از نیمه دوم فلانی را تشویق کردند و علیه بازیکنان شعار دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری اینکه فوتبال 90 دقیقه است و هوادار باید تا آخرین لحظه از تیم محبوبش حمایت کنند افزود: خیلی ها ناراحت می شوند از اینکه هواداران مرا تشویق می کنند. من از هواداران می خواهم اگر مرا دوست دارند فقط پرسپولیس را تشویق کنند و دیگر دایی را در ورزشگاه تشویق نکنند.

وی در خصوص اس ام اس هایی که علیه او و تیم پرسپولیس مخابره می شود گفت: ما منشاء این اس ام اس ها را پیدا کرده ایم و حتی آدرس فردی که این اس ام اس ها را ارسال می کند یافته ام. از فردا وکلیم به صورت جدی پیگیر این موضوع خواهد بود و به صورت قانونی با فردی که این اس ام اس ها را می دهد برخورد می کنیم مطمئن باشید از حقم نمی گذرم. تا به امروز بارها از حق خود گذشته و پا روی دلم گذاشته ام تا سر این مردم بالا باشد اما دیگر اجازه نمی دهم به پرسپولیس من تعرض کنند.

دایی تاکید کرد: شما فکر می کنید روزهایی که ما سه تا و چهار تا گل می خوردیم من خوابم می برد؟ مطمئن باشید دیگر اجازه نمی دهیم چنین روزهای اتفاق بیافتد و با هر شخصی که بخواهد آرامش پرسپولیس را بر هم بزند برخورد خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد زمانی که گفتم با افرادی که این اس ام اس ها را می دهند برخورد می کنم خیلی ها ناراحت شدند اما این بار در کارم جدی هستم و نمی گذارم دیگر به کارهایشان ادامه دهند.

وی افزود: خیلی از حرفها و مسائل را نمی شود مطرح کرد و تا به امروز چیزی نگفته ام چرا که پرسپولیس را دوست دارم و با این تیم قرارداد دارم تا روزی هم که مرا بخواهند می مانم و روزی هم که بگویند برو می روم.

دایی با رد این شایعه که با حبیب کاشانی اختلاف نظر دارد و سرپرست باشگاه برخورد جدی با لیدرهای خاطی نمی کند گفت: من این چیزها را قبول ندارم کاشانی خیلی به من لطف داشته و دارد باور کنید خیلی چیزها را نمی شود گفت ولی تا به امروز هیچ مشکلی بین من و آقای کاشانی نبوده و اگر هم مشکلی باشد با گفتگو با آن را حل و فصل می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مردم خواست به او و تیم پرسپولیس آرامش بدهند و حمایت لازم را از این تیم به عمل آورند و افزود: مردم به من آرامش بدهند چرا که اگر آرامش نداشته باشم نمی توانم به تیمم کمک کننم.

وی از آمادگی تیمش برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت و افزود: خدا را شکر می کنم قبل از یک بازی بزرگ توانستیم یک تیم بزرگ را با نتیجه خوب شکست دهیم. سعی می کنیم در بازی با الاتحاد عربستان از حیثیت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس دفاع کنیم مطمئن باشید برای برد به مصاف این تیم عربستانی می رویم و مسابقات لیگ قهرمانان اسیا را با قدرت آغاز خواهیم کرد چرا که نمی خواهم در پایان این رقابت ها کارمان به اگر و اما بکشد.

دایی یادآور شد: در تیم سایپا با یک مشت بازیکنان جوان یک هفته مانده به پایان مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اسیا به عنوان صدرنشین گروه صعودمان به مرحله دوم مسابقات را قطعی کردیم و در بازی آخر من به یک بازیکن شانزده ساله فرصت بازی دادم اطمینان داشته باشیم در پرسپولیس هم همین کار را خواهیم کرد و با قدرت در میدان اسیا حضور پیدا می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خاتمه تصریح کرد: شناخت کافی را از تیم الاتحاد عربستان داریم و با آگاهی از شرایط این تیم در بازی روز چهارشنبه به دیدار این تیم خواهیم رفت.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز جمعه در هفته بیست و چهارم لیگ برتر با نتیجه 3 بر یک فولاد خوزستان را در ورزشگاه آزادی تهران شکست داد.