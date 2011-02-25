داور ملوان را قلع و قمع کرد/ شعار آبادانی علیه تیم خودشان بی سابقه بود

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، فرهاد پور غلامی پس از شکست تیمش برابر صنعت نفت در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی آبادان اظهار داشت: ملوان بازی را به خوبی آغاز کرد و علاوه بر اینکه بر بازی تسلط کافی داشت خیلی زود و دقیقه شش توسط مهرداد اولادی به گل برتری دست یافت اما بازی به گونه پیش رفت که ما برخلاف توانایی تیمی خود، موفق نشدیم از داشته خود حفاظت کنیم.

وی با اشاره به اینکه ملوان تنها با هدف پیروزی به آبادان سفر کرده بود، افزود: تصمیمات داور در این بازی به گونه ای بود که وی تاثیر فراوانی در رقم خوردن این شکست داشت چرا که وی تا دقیقه 17 که معمولا داوران بازی را کنترل می کنند کارت های زرد و قرمز فراوانی را از جیب خارج کرد.



پور غلامی عنوان کرد: داور در همان دقیقه 17 بازی با اخراج مهرداد اولادی و به دنبال آن خود من، ملوان بندر انزلی را قلع و قمع کرد. مثلا مهرداد اولادی وقتی داشت به خودش اعتراض می کرد کارت گرفت و اخراج شد و من به عنوان سرمربی تیم وقتی به این مسئله اعتراض کردم نیز اخراج شدم.



سرمربی ملوان اظهار داشت: اکثر داوران بازیکن را در دقیقه 17 به علت اعتراض از زمین اخراج نمی کنند ولی آقای فغانی با این کار خود اجازه نداد ما در این بازی پیروز باشیم.



وی در خصوص شعارهای هواداران نفت علیه تیم خود گفت: اولین باری بود که می دیدم هواداران نفت علیه تیم خود شعار می دادند. این موضوع به هیچ وجه به سود این تیم نیست و امیدوارم از این پس وضعیت نفت در این خصوص بهتر شود.