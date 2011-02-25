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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۱

سوم مارس صورت می گیرد؛

گفتگوی هسته ای آمریکا و کره جنوبی

گفتگوی هسته ای آمریکا و کره جنوبی

وزارت خارجه کره جنوبی امروز جمعه اعلام کرد: آمریکا و کره جنوبی دور دوم مذاکرات خود درباره استفاده این کشور از انرژی هسته ای را اوایل ماه آینده برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این مذاکرات احتمالا در روزهای سوم و چهارم مارس (12 و 13 اسفند ماه) با هدف جایگزین کردن قرارداد همکاری هسته ای آمریکا و کره جنوبی در سال 1974 انجام می شود و "رابرت آینهورن" مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات هیئت اعزامی ایالات متحده را راهنمایی می کند.

این قرداد همکاری که در سال 2014 به پایان می رسد، کره جنوبی را از تولید دوباره سوخت مورد نیاز یا غنی سازی اورانیوم منع می کند اما این کشور در پی عقد توافقنامه ای جایگزین با آمریکا است.

اولین دور مذاکرات در اواخر اکتبر در واشنگتن برگزار شد.

کد مطلب 1261341

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