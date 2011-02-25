شعار تماشاگران باعث شد بازیکنان صنعت نفت به خود بیایند

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، احمد پارو پس از کسب پیروزی تیمش برابر تیم ملوان بندر انزلی در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی آبادان اظهار داشت: مسئولان تیم کمک فراوانی کردند تا من بتوانم در این بازی هدایت تیم را برعهده بگیرم به همین دلیل انتظار دارم خبرنگاران هم تنها در مورد مسائل فنی از من سئوال کنند چرا که قصد ندارم با جواب دادن به مسائل غیرفنی خودم را وارد حاشیه کنم.

وی افزود: امروز شعارهایی از جایگاه تماشاگران علیه تیم و بازیکنان صنعت نفت سر داده شد که باعث شد بازیکنان به خود بیایند و با ارائه یک بازی تعصبی در نهایت نتیجه را به سود خود تغییر دهند.



پارو در خصوص اینکه گفته می شود برخی ها در باشگاه صنعت نفت دوست نداشتند این تیم نتیجه بگیرد، عنوان کرد: گفتن این حرف ها اوج بی انصافی به بازیکنان و مسئولان صنعت نفت است چرا که به خصوص برای این بازی همه دست در دست هم دادند که تیم نتیجه بگیرد. بازی های فراوانی در لیگ مانده و باید با تعصب وارد میدان شویم و در نهایت یک جایگاه مناسب را برای فوتبال آبادان به ارمغان بیاوریم.



سرمربی موقت صنعت نفت آبادان با اشاره به اینکه قبل از بازی بسیاری از پیشکسوتان و مربیان فوتبال آبادان با من تماس گرفتند و راهنمایی های لازم را به من کردند، عنوان کرد: این موضوع نشان می دهد مربیان آبادانی هدفی غیر از سربلندی تیم صنعت نفت ندارند و همه برای موفقیت این تیم آماده همکاری هستند.



وی در مورد این سئوال که گفته می شود باشگاه با غلام پیروانی برای هدایت تیم فوتبال صنعت نفت به توافق رسیده و وی هم اکنون در آبادان به سر می برد، گفت: تا آنجایی که من مطلع هستم وی هنوز به آبادان نیامده ولی من هم از طریق روزنامه خوانده ام که پیروانی برای هدایت تیم به آبادان آماده است.



پارو تصریح کرد: اگر هواداران ما که بزرگترین حامی تیم به شمار می روند با تیم آشتی کنند می توان با قدرت ادعا کرد که صنعت نفت در هفته های آینده به خصوص در آبادان نتایج بهتری را کسب خواهد کرد.