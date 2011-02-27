۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

واحدهای متخلف اقتصادی در استان مرکزی شناسایی شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: با بازرسی های انجام شده از واحدهای اقتصادی استان از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاکنون سه هزار واحد متخلف شناسایی شده و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته است.

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این مدت 45 هزار واحد اقتصادی عمده و خرده فروشی، انبارها، سردخانه ها، تولیدی و صنعتی  از طریق 72 اکیپ مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه بازرسی ها تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد، تصریح کرد: برای واحدهای متخلف پرونده به ارزش یک میلیارد و 600 میلیون تومان  تشکیل شده و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

تامین میوه و گوشت شب عید استان مرکزی

عالیخانی در ادامه به برنامه های ان سازمان برای ایان عید اشاره کرد و گفت: برای این ایام و جلوگیری از افزایش قیمت و رفاه حال مردم استان، پنج هزار تن گوشت مرغ، 500تن گوشت منجمد، هزار تن برنج و 800 تن حبوبات در استان ذخیره سازی شده که در صورت لزوم از طریق 400شبکه در سطح بازار مصرف توزیع می شود.

وی ادامه داد: سه هزار تن پرتقال و یک هزار و 500 تن سیب ویژه شب نوروز نیز خریداری شده و از هفته پایانی سال توسط شرکت مهرورزان در سطح شهر اراک و در شهرستانها و روستاها نیز توسط سازمان تعاون روستایی توزیع می شود.

برگزاری نمایشگاههای ویژه نوروز

عالیخانی، از برگزاری نمایشگاههای ویژه نوروز در استان خبر داد و گفت: این نمایشگاهها در شهرهای مختلف استان برگزار می شود و زمان آن  از 10الی 12اسفند ماه جاری است.

وی با بیان اینکه، هزار و 150غرفه اقلام مصرفی خانوارها نظیر روغن، برنج و پروتئین قرمز و سفید  در این نمایشگاهها به فروش می رسد گفت: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده قرار است در سطح استانها و شهرستانها انجمنهای حمایتی با اعضایی متشکل از خود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل بازار تشکیل شود که مقدمات آن در استان مرکزی فراهم شده است.

