مستند قزوین شهری که می ‌شناسم روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین از آنجایی که هویت شهری بخش عظیمی از پیشینه تاریخی و فرهنگی هر ملت و سرزمینی را تشکیل می‌دهد، تهیه و تولید مستند تلویزیونی با نام قزوین شهری که می‌شناسم آغاز شده است.

احسان معصوم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص اهمیت ساخت این مستند گفت: تاریخ گران سنگ قزوین سرشار از فراز و فرودهایی است که هر یک حکایتی را در دل خود دارند؛ از انتخاب این شهر به عنوان تختگاهی دودمان صفوی گرفته تا حکایت کودتای سیاه 1299 رضاخان که در گراند هتل قزوین کلید خورد.

وی افزود: شهر قزوین همچنین زادگاه بزرگانی چون حمدالله مستوفی، علامه رفیعی و دهخدا بوده که این بزرگان را در دامن خود پرورانده است.

معصوم تصریح کرد: از جمله مهمترین ویژگی‌های قابل توجه در مستند تلویزیونی قزوین شهری که می‌شناسم نگاه ملی این مستند برای برقراری ارتباط هر چه مؤثرتر با طیف وسیعی از مخاطبان است که هم اینک در مرحله تولید قرار دارد.



عوامل برنامه شامل: تهیه‌کننده، محقق و کارگردان: احسان معصوم، تدوین و صداگذاری: حامد کلجه‌ای، تصویربرداران: مهدی ترکان و مسعود امیر‌آبادی، نویسنده: ثریا خنجری و گوینده متن: شهرام درخشان است.

