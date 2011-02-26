نمایشگاههای البرز با دریافت سهم توسعه ملی حمایت می شوند

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن بیان این مطلب، حمایت از شرکتهای استان تازه تاسیس البرز برای حضور در نمایشگاه ارائه توانمندی های استان را از اولویتهای مد نظر مسئولین عنوان کرد و گفت: بنابر وعده ریاست جمهوری، استان البرز اولین استانی خواهد بود که سهم توسعه ملی را دریافت می کند و بر این اساس حمایت ویژه ای را برای عرضه محصولات و خدمات شرکتها به منظور حضور در نمایشگاه ارائه توانمندی ها در نظر گرفته ایم تا حضور پررنگی داشته باشند.

وی برپایی نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذایی، شیرینی و شکلات البرز را سرآغاز بسیار خوبی برای برگزاری نمایشگاههای بزرگ دیگر دانست و با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در نقطه مرکزی شهر اذعان داشت: باید بیشتر تلاش شود تا در آینده وضعیت پارکینگ، فضای سبز و محوطه سازی و مسائل دیگر آن برطرف شود تا در کنار امکانات خوبی که در نمایشگاه داریم، تسهیلات خوبی هم برای حضور بهتر مردم فراهم کنیم.

اکبریان با بیان اینکه در این رابطه ضمن انجام مذاکرات با استانداری از توافق شهردار با مالکین مکان نمایشگاه موقت خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان بازرگانی به زودی شاهد احداث محلی برای عرضه محصولات فصلی همچنین نمایشگاه های بین المللی استان در محدوده فرودگاه پیام باشم.

وی در ادامه بازتاب نمایشگاه اگروفود البرز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شرکتهایی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند، بیشتر شرکتهای تولیدکننده هستند که اجناس و تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کردند که این بسیار خوب است.

نماینده مردم کرج درباره حضور شرکتهایی از سایر استانهای کشور در این نمایشگاه گفت: حضور شرکتهای سایر استانهای تهران، قم، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کرمانشاه در این نمایشگاه بسیار خوب بوده است و حضور پررنگی داشتند و امیدواریم در آینده شاهد حضور شرکتهای بیشتری از سایر استان های کشور باشیم.