کیوکوشین کاراته ایران بر سکوی اول خاورمیانه ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در این مسابقات که با شرکت 9 کشور در سبک کاراته کیوکوشین برگزار شده بود به ترتیب ایران اول، افغانستان دوم و عراق و آذربایجان به صورت مشترک موفق به کسب مقام سوم شدند .

در مراسم پایانی این مسابقات مدیر عامل شرکت نفت پایتخت و برگزار کننده این مسابقات با اشاره به اینکه یکی از پایدارترین راه‌های سالم سازی و توسعه فرهنگ اجتماعی توسعه ورزش به عنوان اقدام اساسی برای تأمین و تربیت سرمایه انسانی سالم باهوش و تندرست یک وظیفه ملی است گفت: عمومی سازی ورزش و ایجاد بنیاد برای زیرساخت‌های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زیربنای سالم سازی انسان‌ها و محیط زندگی ایمن آن‌هاست .

حجت الله رضایی افزود: تعلیم و تربیت در جوامع اسلامی منحصر به تربیت جسمانی نیست و تربیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مکمل تربیت برونی و رفتار انسان است و مجموع این فرایند است که موجب تکمیل رشد انسان در همه ابعاد وجودی او می‌گردد .

مدیر عامل شرکت نفت پایتخت با اشاره به اینکه ورزش قهرمانی زیباترین و تأثیرگذارترین مولفه رقابت در بین اقشار جامعه خصوصاً جوانان است بیان داشت: رقابت سالم از طریق فعالیت‌های سالم موجب کارآفرینی می‌شود و کارآفرینی موجبات بستر رشد را فراهم می‌آورد.

رقابت در عرصه ورزش اقتصاد را پویا می‌کند

وی افزود: رقابت در عرصه ورزش و فضای کسب و کار جوهری است که اقتصاد را پویا و کارآمد می‌کند .

این برگزار کننده مسابقات جام خاورمیانه با اشاره به اینکه همه صاحب نظران عرصه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اعتقاد دارند که یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه‌یافتگی و پیشرفت روز افزون و دست‌یابی به اقتصاد دانش محور و پایدار بسترسازی بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی در ساختارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است اظهار داشت: شرکت نفت پایتخت اعتقاد دارد که رقابت در عرصه ورزش و اقتصاد خلاقیت را افزایش می‌دهد.

وی اضافه کرد: این دو پدیده فعالان ورزش و اقتصاد را وادار می‌کند تا با افزایش بهره وری و نو آوری ضمن کسب سود و سهم بیشتر حافظ منافع سرمایه گذاران باشد .

وی با اعلام اینکه قطعاً کمیت و کیفیت سرمایه گذاری است که سرعت توسعه در بخش‌های مختلف را تعیین می‌کند اما سرمایه گذاری به تنهایی کافی نیست و سرمایه‌های مردمی و غیر مردمی باید در جهت تولید و ایجاد ارزش افزوده مناسب به کار رود اظهار داشت :این امر باعث می‌شود که جامعه به اهداف خود برسد .

رضایی گفت:جمع آوری سرمایه‌های اندک مردم و تبدیل آن به سرمایه‌های بزرگ ستونی عظیم برای تحمل بار توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و تأمین کننده زیر ساختهای مورد نیاز اشتغال مولد برای همگان است.

وی اضافه کرد: ایران کشوری است که 75 درصد مردم آن در سن باروری هستند و این موضوع در اقتصاد یعنی اینکه هر سال یک‌بار این جمعیت دو برابر خواهد شد .

رضایی با تاکید بر اینکه این جمعیت جوان که هم از نظر تحصیلات و هم از نظر درک بیشتر علوم با نسل‌های پیشین متفاوت است گفت: برای موفقیت نسل خود، نیاز به سرمایه گذاری‌های مادی و معنوی با حداکثر توان در همه بخش‌ها دارد .

وی یادآور شد: سال 1404 به عنوان سال چشم انداز سکوی نخست برای پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران از سوی مقام معظم رهبری ترسیم گردیده که دست‌یابی به این مقام منوط به بکارگیری توان همه کارشناسان دولت مردان فرهنگیان و همه فعالان اقتصادی از درون خانوار تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است.