عوارضی زنجان - تبریز باید طی 6 ماه جابجا شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک استان زنجان افزود: با وجود ایمن‌سازی‌های انجام شده، موقعیت مکانی سایت عوارضی آزادراه زنجان - تبریز مناسب نیست و موجب بروز خطراتی برای جان و مال مردم می‌شود که ضروری است به سرعت مقدمات انتقال آن به محلی دیگر فراهم شود.

وی افزود: دستگاه‌های ذی ربط موظف به برنامه‌ریزی جهت جابجایی سایت این عوارضی هستند و محل جدید نیز باید به تصویب شورای ترافیک برسد.

رفیعی در ادامه از عدم محدودیت ترافیکی در سطح شهر زنجان در روزهای پایانی سال جدید خبر داد و گفت: گشایش محور داودقلی- دلجویی در مرکز شهر موجب شده است تا امسال با مشکلات کمتری در زمینه مباحث ترافیکی روبرو باشیم.

معاون عمرانی استاندار زنجان همچنین با انتقاد از اینکه برای بررسی مطالعات جامع طرح ترافیک زمان زیادی صرف شده است، افزود: با توجه به ارزیابی کیفی و مشاورین انتخاب شده، انتظار می‌رود در کمترین زمان از میان طرح‌های ارائه شده؛ بهترین طرح انتخاب شود.

رفیعی، تونل شهری و منوریل را برای ترافیک استان ضروری ارزیابی کرد و ادامه داد: در اجرای پروژه‌های عمرانی باید تعاملات، مطالعات و تخصیص اعتبارات، به‌صورت موازی پیش رود، تا در زمان مناسب و رضایت‌بخش، شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی باشیم.

وی با بیان این‌که ورودی شهرهای استان باید ظاهری مناسب و زیبا داشته باشد افزود: شهرداری‌ها موظفند، پایانه‌ها و سایت عوارضی استان را پاکسازی کنند و در نگهداری آن مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط با یک بسیج عمومی، مدیریت استان را به‌منظور ایجاد برقراری محیط زیستی سالم حمایت کنند.