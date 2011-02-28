  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۴

مشحون در گفتگو با مهر:

بسکتبال در بهترین شرایط به سر می‎برد/ چهره‎های جدید نیمکت‎نشین نشوند

بسکتبال در بهترین شرایط به سر می‎برد/ چهره‎های جدید نیمکت‎نشین نشوند

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به نتایج اخیر به دست آمده توسط تیم‎های باشگاهی کشورمان گفت: همه این نتایج باعث شده بسکتبال در شرایط خوبی نسبت به همیشه قرار گیرد.

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج اخیر به دست آمده در رقابت‌های بسکتبال باشگاهی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: تیم‎هایی که همیشه مدعی بودند و امسال هم با اطمینان نسبت به عملکرد خود رقابت‎های‌شان را آغاز کردند در حاشیه امنیت نیستند چون دیگر تیم‎ها در تعقیب آنها هستند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: تیم تازه لیگ برتری شده راه و ترابری قم تا پای پیروزی مقابل مهرام پیش رفت و در نهایت بازی برده را واگذار کرد. توزین الکتریک که یک سال از حضورش در رقابت‎های لیگ برتر می‎گذرد در مصاف با تیم باسابقه و پرمهره پتروشیمی پیروز شد.

وی با یادآوری اینکه این نتایج در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر به دست آمده است، ادامه داد: وقتی در این مرحله از رقابت‌ها چنین نتایجی به دست می آید حاکی از آن است که تیم‎ها در رقابت پایاپای با یکدیگر دیدارهای‎شان را دنبال می‎کنند و این بهترین شرایط ممکن را برای بسکتبال ایجاد کرده است.

مشحون به حضور دو نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا اشاره کرد و گفت: البته با توجه به سطح بسکتبال کشورمان انتظاری غیر از این نمی‎رفت. اما خیلی خوب و قابل قدردانی بود که ذوب آهن در لبنان و با شکست نماینده این کشور حضور خود در جمع چهار تیم برتر غرب آسیا را قطعی کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: همه این نتایج نشان از تلاش همه مسئولان، مربیان و بازیکنانی دارد که در قالب تیم‎های مختلف در رقابت‎های باشگاهی شرکت دارند. تلاشی که باعث ظهور چهره‏های جدید در بسکتبال هم شده است. البته چگونگی کار با این چهره‏ها اهمیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: چهره‏های جدید و جوان به طور حتم پشتوانه خوبی برای آینده بسکتبال خواهند بود به شرط آنکه حضور آنها در زمین بازی تداوم داشته باشد. مربیان نباید این دسته از بازیکنان را نیمکت‎نشین کنند. در این صورت است که این دسته از بازیکنان به عاقبت خیلی از بازیکنان دچار نمی‌شوند. بازیکنانی که می‌توانستند مهره‌ای تاثیرگذار در بسکتبال باشند اما ... .

مشحون در توضیح این گفته خود اظهارداشت: کاردوست، سیستانی و لطفی از جمله بازیکنانی بودند که می‌توانستند ملی‎پوشی بزرگ برای بسکتبال شوند و در زمین بازی حرف اول را بزنند اما چگونگی استفاده از آنها در رقابت‎های باشگاهی مانع از این شد. البته در این میان اصغر کاردوست تا حدی نجات پیدا کرد. اما در کل برای آنکه چهره‎های جدید به عاقبت این بازیکنان دچار نشوند نباید نیمکت نشین شوند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‎های آماده‎سازی برای تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: تنظیم و تصویب برنامه‎های آماده‎سازی همچنان ادامه دارد. در این میان فقط حضور در رقابت‌های جام استانکوویچ نهایی شده است.

کد مطلب 1261407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها