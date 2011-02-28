محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج اخیر به دست آمده در رقابتهای بسکتبال باشگاهی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: تیمهایی که همیشه مدعی بودند و امسال هم با اطمینان نسبت به عملکرد خود رقابتهایشان را آغاز کردند در حاشیه امنیت نیستند چون دیگر تیمها در تعقیب آنها هستند.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: تیم تازه لیگ برتری شده راه و ترابری قم تا پای پیروزی مقابل مهرام پیش رفت و در نهایت بازی برده را واگذار کرد. توزین الکتریک که یک سال از حضورش در رقابتهای لیگ برتر میگذرد در مصاف با تیم باسابقه و پرمهره پتروشیمی پیروز شد.
وی با یادآوری اینکه این نتایج در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر به دست آمده است، ادامه داد: وقتی در این مرحله از رقابتها چنین نتایجی به دست می آید حاکی از آن است که تیمها در رقابت پایاپای با یکدیگر دیدارهایشان را دنبال میکنند و این بهترین شرایط ممکن را برای بسکتبال ایجاد کرده است.
مشحون به حضور دو نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا اشاره کرد و گفت: البته با توجه به سطح بسکتبال کشورمان انتظاری غیر از این نمیرفت. اما خیلی خوب و قابل قدردانی بود که ذوب آهن در لبنان و با شکست نماینده این کشور حضور خود در جمع چهار تیم برتر غرب آسیا را قطعی کرد.
رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: همه این نتایج نشان از تلاش همه مسئولان، مربیان و بازیکنانی دارد که در قالب تیمهای مختلف در رقابتهای باشگاهی شرکت دارند. تلاشی که باعث ظهور چهرههای جدید در بسکتبال هم شده است. البته چگونگی کار با این چهرهها اهمیت زیادی دارد.
وی تاکید کرد: چهرههای جدید و جوان به طور حتم پشتوانه خوبی برای آینده بسکتبال خواهند بود به شرط آنکه حضور آنها در زمین بازی تداوم داشته باشد. مربیان نباید این دسته از بازیکنان را نیمکتنشین کنند. در این صورت است که این دسته از بازیکنان به عاقبت خیلی از بازیکنان دچار نمیشوند. بازیکنانی که میتوانستند مهرهای تاثیرگذار در بسکتبال باشند اما ... .
مشحون در توضیح این گفته خود اظهارداشت: کاردوست، سیستانی و لطفی از جمله بازیکنانی بودند که میتوانستند ملیپوشی بزرگ برای بسکتبال شوند و در زمین بازی حرف اول را بزنند اما چگونگی استفاده از آنها در رقابتهای باشگاهی مانع از این شد. البته در این میان اصغر کاردوست تا حدی نجات پیدا کرد. اما در کل برای آنکه چهرههای جدید به عاقبت این بازیکنان دچار نشوند نباید نیمکت نشین شوند.
رئیس فدراسیون بسکتبال در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامههای آمادهسازی برای تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: تنظیم و تصویب برنامههای آمادهسازی همچنان ادامه دارد. در این میان فقط حضور در رقابتهای جام استانکوویچ نهایی شده است.
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