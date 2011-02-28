محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج اخیر به دست آمده در رقابت‌های بسکتبال باشگاهی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: تیم‎هایی که همیشه مدعی بودند و امسال هم با اطمینان نسبت به عملکرد خود رقابت‎های‌شان را آغاز کردند در حاشیه امنیت نیستند چون دیگر تیم‎ها در تعقیب آنها هستند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: تیم تازه لیگ برتری شده راه و ترابری قم تا پای پیروزی مقابل مهرام پیش رفت و در نهایت بازی برده را واگذار کرد. توزین الکتریک که یک سال از حضورش در رقابت‎های لیگ برتر می‎گذرد در مصاف با تیم باسابقه و پرمهره پتروشیمی پیروز شد.

وی با یادآوری اینکه این نتایج در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر به دست آمده است، ادامه داد: وقتی در این مرحله از رقابت‌ها چنین نتایجی به دست می آید حاکی از آن است که تیم‎ها در رقابت پایاپای با یکدیگر دیدارهای‎شان را دنبال می‎کنند و این بهترین شرایط ممکن را برای بسکتبال ایجاد کرده است.

مشحون به حضور دو نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا اشاره کرد و گفت: البته با توجه به سطح بسکتبال کشورمان انتظاری غیر از این نمی‎رفت. اما خیلی خوب و قابل قدردانی بود که ذوب آهن در لبنان و با شکست نماینده این کشور حضور خود در جمع چهار تیم برتر غرب آسیا را قطعی کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: همه این نتایج نشان از تلاش همه مسئولان، مربیان و بازیکنانی دارد که در قالب تیم‎های مختلف در رقابت‎های باشگاهی شرکت دارند. تلاشی که باعث ظهور چهره‏های جدید در بسکتبال هم شده است. البته چگونگی کار با این چهره‏ها اهمیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: چهره‏های جدید و جوان به طور حتم پشتوانه خوبی برای آینده بسکتبال خواهند بود به شرط آنکه حضور آنها در زمین بازی تداوم داشته باشد. مربیان نباید این دسته از بازیکنان را نیمکت‎نشین کنند. در این صورت است که این دسته از بازیکنان به عاقبت خیلی از بازیکنان دچار نمی‌شوند. بازیکنانی که می‌توانستند مهره‌ای تاثیرگذار در بسکتبال باشند اما ... .

مشحون در توضیح این گفته خود اظهارداشت: کاردوست، سیستانی و لطفی از جمله بازیکنانی بودند که می‌توانستند ملی‎پوشی بزرگ برای بسکتبال شوند و در زمین بازی حرف اول را بزنند اما چگونگی استفاده از آنها در رقابت‎های باشگاهی مانع از این شد. البته در این میان اصغر کاردوست تا حدی نجات پیدا کرد. اما در کل برای آنکه چهره‎های جدید به عاقبت این بازیکنان دچار نشوند نباید نیمکت نشین شوند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‎های آماده‎سازی برای تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: تنظیم و تصویب برنامه‎های آماده‎سازی همچنان ادامه دارد. در این میان فقط حضور در رقابت‌های جام استانکوویچ نهایی شده است.