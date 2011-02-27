به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ارائه سفارشهای چاپی به ویژه برای اقلامی مانند تقویم و سررسید و کارت پستال‌های مخصوص نوروز، فعالیت چاپخانه‌ها رونق می‌گیرد.

امسال اما تغییراتی محسوس در این وضعیت به وجود آمده است. افزایش ناگهانی بهای برخی انواع کاغذ و مقوا در چند ماه گذشته و عملی نشدن وعده ارائه بسته حمایتی برای واحدهای چاپی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پارامترهای اصلی در به وجود آمدن این تغییرات بوده‌اند.

چندی پیش رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوا با ارسال نامه‌ای به بازرسی نظارت شورای اصناف کشور با اعلام رسمی افزایش 2 تا 5 درصدی قیمت کاغذ و مقوا آن را ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی عنوان کرده و در عین حال درباره نحوه برخورد بازرسان با فروشندگان کاغذ هشدار داده بود.

در ماه‌های اخیر البته شاهد روند صعودی افزایش قیمت‌ها در بازار کاغذ و مقوا بودیم و حتی در ماه اول زمستان یکی از اقلام کاغذ (گلاسه) با افزایشی 36 درصدی در قیمت مواجه شد.

این در حالی است که بر اساس اطلاعات میدانی خبرنگار مهر هیچ سهمیه‌ای به عنوان سوخت و دیگر مواد اولیه مورد نیاز چاپخانه‌ها اعم از بنزین، نفت و روغن تعریف نشده است و به عنوان مثال هر لیتر بنزین مورد استفاده چاپخانه‌داران 700 تومان محاسبه می‌شود.

وعده‌ها هنوز محقق نشده است

البته در همین مدت وعده‌هایی برای بهبود واحدهای چاپی که بسیاری از آنها دچار یک رکود کم‌سابقه شده‌اند، داده شده که از جمله آنها می‌توان به بهره‌مندی از تخفیف در هزینه‌های برق مصرفی آنها اشاره کرد.

آنطور که مجمع امور صنفی اعلام کرده، توافقاتی بین وزاری بازرگانی و نیرو صورت گرفته که بر اساس آن واحدهای صنفی تولیدی دارای پروانه کسب معتبر از تخفیف در نرخ برق مصرفی‌شان برخوردار خواهند شد.

البته این کار منوط به عضویت در اتحادیه چاپخانه‌داران و اخذ پروانه کسب شده است و بر اساس اعلام مسئولان این اتحادیه استقبال در خوری هم از آن صورت نگرفته است.

برخی کارشناسان درباره دلیل این عدم استقبال معتقدند طرح هدفمندی یارانه‌ها هنوز تاثیرات خودش را بر فعالیت واحدهای چاپی نشان نداده و به مرور با افزایش هزینه‌های مربوط به دستگاه‌ها چاپ، مسئولان این واحدهای چاپی هم مجبور به کسب پروانه فعالیت خواهند شد.



وعده دیگری که برای رونق دوباره واحدهای چاپی داده شده، پرداخت تسهیلات از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران است.



بنا بر اعلام این تسهیلات که از 10 تا 100 میلیون ریال در نوسان است، در راستای طرح هدفمندی یارانه‌ها و در چارچوب بسته حمایتی به اصناف تولیدی و تنها به آن دسته از واحدهای صنفی تولیدی تعلق می‌گیرد که سهم حامل‌های انرژی در فرآیندهای تولیدی آنان قابل توجه است. البته پرداخت این وام هم تا کنون در حد وعده باقی مانده است.

علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رونق دوباره واحدهای چاپی در آستانه نوروز گفت: هر ساله در این ایام حرکتی در واحدهای چاپی اتفاق می‌افتد ولی امسال حتی از این نظر هم شباهتی به سال‌های قبل ندارد.

وی افزود: به طور کلی سفارشهای واحدهای چاپی اُفت کرده و به قول ما چاپخانه‌دارها کار کم است و فعالیت چاپخانه‌ها مثل شب‌های عید سال‌های قبل نیست.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با تاکید بر به هم‌پیوستگی چرخه اقتصادی در کشور، تاکید کرد: هر قسمتی از این چرخه که آسیب ببیند، حلقه‌های دیگر هم آسیب خواهند دید و چاپ هم از دیگر بخش‌های صنعت و اقتصاد جدا نیست و نیازی به توضیح نیست که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور کار کم است.

سفارشهای فانتزی اُفت کرد

نیکوسخن در پاسخ به این سوال که در کدام یک از موارد چاپی سفارش‌ها بیشتر اُفت کرده است؟ گفت: طبیعتاً اقلام فانتزی بیشترین آسیب را می‌بینند و بر اساس اطلاعاتی که ما از واحدهای چاپی داریم در این بخش سفارش‌ها خیلی کم شده است.

وی همچنین یادآور شد: امسال حتی چاپ سررسید‌ها و تقویم‌ها و کارت پستال‌ها نسبت به سال‌های قبل کم شده است.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران خواستار احیای کمیسیون تقسیم کار دولتی شد و گفت: این درخواست را از وزیر ارشاد و معاون فرهنگی این وزارتخانه داریم چرا که در صورت احیای این کمیسیون، همه کارها و سفارشها در یک کانال مشخص مثلاً اتحادیه خواهد افتاد و با تعرفه مشخص اتحادیه بین چاپخانه‌داران تقسیم می‌شود.

نیکوسخن با ابراز رضایت از عملکرد بهمن دری در مدتی که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده گرفته است، افزود: خوشبختانه آقای دری وعده‌ای داد برای تدوین یک تفاهم‌نامه بین وزرای صنایع و ارشاد و برای بهبود صنعت چاپ که تا جایی که من اطلاع دارم، مراحل پایانی خود را طی می‌کند و فقط مانده به امضای دو وزیر برسد.