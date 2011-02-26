ظرفیتهای بندری خوزستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد صبح شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو در منطقه آزاد اروند اظهار داشت: شهرهای آبادان و خرمشهر در سالهای قبل از جنگ در بخش بندری و ساحلی نقش تاثیر گذاری در پویایی اقتصاد استان و حتی کشور داشت ولی هم اکنون این شهرها در این بخش پیشرفت چندانی نداشته اند.

وی افزود: متاسفانه این یک واقعیت است که ظرفیتهای بندری و ساحلی تمام شهرهای استان خوزستان مغفول مانده است و دولت برای احیای این جایگاه بی نظیر تلاش چندانی نکرده است.



ناصری نژاد تصریح کرد: این در حالیست که وجود چنین موقعیتی در شهرهای آبادان و خرمشهر یک نعمت خدادادی است که باید به صورت مناسب از این نعمتها استفاده کرد.



نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از دغدغه های مردم خوزستان همواره این بوده که چرا با وجود در اختیار داشتن بنادر و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس باید از استانهای همچوار برخی خرید های خود در خصوص اقلام خارجی را انجام دهند.



وی افزود: به همین دلیل این انتظار از منطقه آزاد اروند می رود که در این زمینه اقدام به تامین نیازهای مردم و ایجاد محل های اقامتی برای اقامت برخی مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر کنند.



رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: این امر می تواند باعث رونق گرفتن منطقه و ایجاد برخی فرصتهای شغلی پایدار برای مردم منطقه و اضافه شدن اماکن تفریحی و گردشگری به جنوب استان که در این خصوص با کمبودهای فراوانی مواجه است، شود.



ناصری نژاد همچنین از مدیران منطقه آزاد خواست تا در ادامه فعالیتهای موثر خود برای توسعه تجاری و صنعتی منطقه اقدام به سرمایه گذاریهای بیشتر برای ساخت واحدهای تولیدی برای کاهش نرخ بیکاری جوانان منطقه کند.



نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک و مدرن چهارم تا هشتم اسفندماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.