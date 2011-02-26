جنایات قذافی باید به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شورای امنیت روز گذشته نشستی را برای بررسی پیش نویس قطعنامه ای تحریم رژیم دیکتاتوری معمر القذافی در لیبی برگزار کرد.

این پیش نویس توسط انگلیس و فرانسه تهیه شده است. به موجب این پیش نویس سرکوب وحشیانه معترضین در لیبی جنایات ضد بشری به شمار می رود و باید به دادگاه جنایی بین المللی ارجاع شود.

در این پیش نویس همچنین از مسئولان لیبی خواسته شده که خشونت علیه تظاهرات کنندگان را هر سریعتر متوقف کنند.

پیش بینی می شود شورای امنیت امروز قطعنامه ای را علیه لیبی تصویب کند.

خاطرنشان می شود از آغاز قیام مردمی لیبی در تاریخ 17 فوریه تاکنون حدود 2 هزار نفر به دست عوامل رژیم قذافی کشته شده اند.