برتری مدعیان در هفته نهم/ سبزوار زنگ خطری برای ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم از بیست و سومین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای سبزوار، اراک، کرمان، اصفهان و یزد پیگیری شد.

در مهمترین دیدار این هفته دو تیم میان جدولی هپکو اراک و دانشگاه صنعتی ارومیه به مصاف هم رفتند. در این دیدار که با نتیجه تساوی به پایان رسید هر چند این دو تیم باز هم با امتیاز مشترک در میانه جدول باقی ماندند اما جای خود را در جدول جابجا کردند.

تیم نوین سپاهان اصفهان با قبول شکست مقابل میهمان خود سه پله در جدول سقوط کرد. تیم قعر جدولی شهرداری شهرکرد این هفته امتیاز بیشتری گرفت اما باز هم نتوانست حریف شاگردان اخگر در کرمان شود.

تیم سبزوار که دو هفته ای است به دلیل تغییر حامی مالی نام خود را تغییر داده است به هفتمین پیروزی خود در لیگ دست یافت تا با صعود به رده سوم و کم کردن اختلافش با تیم دوم جدول موقعیت ذوب آهن اصفهان را به خطر بیاندازد. ذوبی‌ها که همچنان در تلاش برای کاهش فاصله نسبت به تیم فولاد هستند تنها در صورت قبول شکست یا تساوی در ادامه لیگ رده دوم را هم از دست خواهند داد.

تیم سنگ آهن بافق یزد نیز همان طور که مهدی رهبری پیش بینی می‌کرد مقابل میهمان خود مغلوب شد. شاگردان رهبری با قبول این شکست دو پله در جدول سقوط کردند. نتایج کامل دیدارهای این هفته بدین ترتیب است:

پنجشنبه 5 بهمن ماه:

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 39- جوونک کازرون 20

* سنگ آهن بافق یزد 22- ذوب آهن اصفهان 27

جمعه 6 بهمن ماه:

* ثامن الحجج سبزوار 31- پارسیان تهران 20

* هپکو اراک 24 دانشگاه صنعتی ارومیه 24

* شهرداری زرند کرمان 38- شهرداری شهر کرد 36

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 25- مس کرمان 37

در پایان هفته نهم رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جدول رده بندی بدین ترتیب تغییر کرد:

1- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 18 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان با 15امتیاز

3- ثامن الحجج سبزوار با 14 امتیاز

4- شهرداری زرند کرمان با 12امتیاز

5- مس کرمان با 11 امتیاز

6- فولاد نوین سپاهان اصفهان با 10 امتیاز

7- سنگ آهن بافق یزد با 8 امتیاز

8- هپکو اراک با 7 امتیاز

9- دانشگاه صنعتی ارومیه با 7 امتیاز

10- پارسیان تهران با 4 امتیاز

11- جوونک کازرون با 2 امتیاز

12- شهرداری شهرکرد بدون امتیاز