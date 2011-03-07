خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدای صحبت های خود در خصوص وضعیت تیم‌های ملی کشورمان، گفت: این روزها مرحله نهایی اردوی استعدادیابی دختران و پسران در آستانه اشرفیه و تهران در جریان است و تا 26 اسفندماه پیگیری می‌شود. در این مرحله از اردو 10 نفر از برترین‌ها انتخاب و به اردوی چهارم دعوت می‌شوند.

رئیس کمیته کاناپولو فدراسیون قایقرانی ایران خاطرنشان کرد: رقابت‌های کاناپولو قهرمانی آسیا و انتخابی جام‌جهانی خردادماه در شرایطی در تهران برگزار می شود که برای اولین بار شاهد انجام مسابقات در چهار بخش بانوان و مردان در هر دو رده سنی جوانان و بزرگسالان هستیم.

وی ادامه داد: ما تمامی تمهیدات لازم را برای این مسابقات در نظر گرفته ایم. با توجه به زمان محدودی که برای برگزاری مسابقات در اختیار داریم، دو زمین اصلی را برای برگزاری این دیدارها در ضلع جنوبی دریاچه آزادی تجهیز کرده‌ایم تا بتوانیم همزمان دو مسابقه را برگزار کنیم.

مسئول برگزاری مسابقات کاناپولو قهرمانی آسیا در تهران تصریح کرد: البته ما زمین‌های دیگری را برای تمرین تیم‍‌ها درقسمت دیگری از دریاچه قرار داده‌ایم. خوشبختانه دریاچه آزادی وسعت خوبی دارد و ما هم تجهیزات خوبی را برای برگزاری این مسابقات تدارک دیده ایم.

ابراهیمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه " با در نظر گرفتن نزدیکی مسابقات آبهای آرام و روئینگ قهرمانی آسیا و انتخابی‌های المپیک این رشته آیا تمرین قایقرانان در تهران برپا می‌شود؟"، گفت: ما جنوب دریاچه را مختص رشته کاناپولو قرار داده و تقریبا بخش تمرین آنها را مجزا از بخش‌های دیگر دریاچه قرار داده ایم. مشکلی از این بابت نداریم چون برگزاری اردوهای آبهای آرام و روئینگ در قسمت میانی دریاچه است و آنها هم می‌توانند تمرینات خود را پیگیری کنند.

وی در مورد خرید قایق و تجهیزات نیز خاطرنشان کرد: ما سفارش خرید 70 قایق استاندارد خارجی را داده ایم، البته از قایقهای ایرانی هم برای تمرین استفاده خواهیم کرد. این قایق‌ها در هنگام مسابقه به صورت رایگان به تیم ها داده می شود اما برای تمرین از بابت آنها اجاره بهاء می گیریم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی ادامه داد: ایران بهترین داوران آسیایی کاناپولو را دارد با این حال از چند داور بین المللی و آسیایی نیز برای قضاوت هر چه بهتر مسابقات بهره خواهیم برد. در کنار حضور این داوران خارجی، رئیس فدراسیون جهانی کاناپولو و آبهای آرام به همراه رئیس فدراسیون آسیایی این رشته از جمله مهمترین میهمانان ما هستند که تمام مسابقات را تماشا خواهند کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه ما برای برگزاری مسابقات آماده ایم و باید به دنبال حامیان مالی هم باشیم، بیان کرد: هنوز اسپانسری برای مسابقات نگرفته ایم. اما امیدواریم با توجه به پخش مستقیم اکثر مسابقات بتوانیم از حضور این حامیان بهره ببریم. خوشبختانه تیم‌های زنان خارجی هم در این رقابتها مشکلی از بابت حجاب ندارند و حتی مسابقات زنان هم قابلیت تصویر برداری و پخش تلویزیونی دارد.

چهاردهمین دوره مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا اول خردادماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود. سه تیم اول این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور اسپانیا(مهر ماه سال آینده) را بدست می‌آورند.