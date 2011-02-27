مرور آثار 10 نقاش زن ایرانی در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، "10 زن نقاش ایرانی پس از 10 سال" عنوان این نمایشگاه است که برای نخستین بار در سال 2001 در سالن ژیل بروکسل برگزار شد و اسفند امسال دومین دوره نمایشگاه پس از 10 سال با نمایش سه تا چهار اثر از فیروزه امینی، آریا اقبال، مینا غازیانی، مریم خزاعی، معصومه مظفری، فرح اصولی، منیژه رحیم تبریزی، مریم شیرین لو و مریم هاشمی در بلژیک برپا می‌شود.

در این نمایشگاه که به همت نگارخانه الهه و فری ملک مدنی برپا می‌شود، نگاهی به نقاشی‌های این هنرمندان پس از 10 سال انجام می‌شود تا سیر تحول آثار آنان را با توجه به تحولات و اتفاقات هر روزه در دنیا و ایران بررسی کنند.

در حاشیه این نمایشگاه فیلم مستندی از هر یک از هنرمندان در خصوص روند تغییر آثارشان و نقاط موثر دراین تغییر تهیه و در طول نمایشگاه به طور مداوم پخش می‌شود. همچنین در کنار نمایشگاه جلسات نقد و بررسی این آثار و به طور کلی روند رو به رشد هنر ایران برگزار می‌شود.

در دور اول این نمایشگاه در سال 2001 که با استقبال قابل توجهی رو برو بود، نقاشی‌های هنرمندان جوان در کنار با تجربه‌ترها در سبک‌های فیگوراتیو، آبستره، مینیاتور و ... نمایش داده شد. نمایشگاه "10 زن نقاش ایرانی پس از ده سال" توسط نگارخانه الهیه از 13 تا 23 اسفندماه در بروکسل بلژیک برگزار می‌شود.