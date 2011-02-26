آژانسداران از روی چشم و همچشمی در نشریات تبلیغ می کنند

علی اصغر توکلی عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به خبرنگار مهر گفت: همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز انواع و اقسام تبلیغات تورهای گردشگری را در نشریات مشاهده می کنیم اما هیچ وقت نظارتی روی این تبلیغات انجام نمی شود.

وی افزود: قرار بود جلسه ای با حضور فعالان گردشگری و آژانسها در هفته گذشته برگزار و درباره نظارت بر تورهای گردشگری صحبت شود در کنار آن نیز بحث تبلیغات تور در نشریات نیز مورد بررسی قرار گیرد اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.

این آژانسدار گفت: در بحث کنترل تبلیغات گردشگری باید سازمان میراث فرهنگی پیش قدم باشد نه انجمن صنفی دفات خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی چون این انجمن قدرت اجرایی ندارد.

توکلی ادامه داد: آژانسهای مسافرتی بیشترین تبلیغات را در روزنامه های سراسری به چاپ می رسانند. از سوی دیگر مسئولان آگهی های این روزنامه ها نیز از این فرصت استفاده کرده و هزینه های تبلیغاتی خود را بالا می برند به عنوان مثال اکنون هزینه یک کادر تبلیغ تور گردشگری در اندازه مربع هفت سانتی متری حدود هفتصد هزار تومان است.

