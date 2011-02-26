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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آژانسداران از روی چشم و همچشمی در نشریات تبلیغ می کنند

آژانسداران از روی چشم و همچشمی در نشریات تبلیغ می کنند

عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: بیشتر آژانسداران از روی چشم و هم چشمی تبلیغات تورهای گردشگری آژانس خود را با قیمت گران و اغراق آمیز در روزنامه ها چاپ می کنند.

علی اصغر توکلی عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به خبرنگار مهر گفت: همه ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز انواع و اقسام تبلیغات تورهای گردشگری را در نشریات مشاهده می کنیم اما هیچ وقت نظارتی روی این تبلیغات انجام نمی شود.

وی افزود: قرار بود  جلسه ای با حضور فعالان گردشگری و آژانسها در هفته گذشته برگزار و درباره نظارت بر تورهای گردشگری صحبت شود در کنار آن نیز بحث تبلیغات تور در نشریات نیز مورد بررسی قرار گیرد اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.

این آژانسدار گفت: در بحث کنترل تبلیغات گردشگری باید سازمان میراث فرهنگی پیش قدم باشد نه انجمن صنفی دفات خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی چون این انجمن قدرت اجرایی ندارد.

توکلی ادامه داد: آژانسهای مسافرتی بیشترین تبلیغات را در روزنامه های سراسری به چاپ می رسانند. از سوی دیگر مسئولان آگهی های این روزنامه ها نیز از این فرصت استفاده کرده و هزینه های تبلیغاتی خود را بالا می برند به عنوان مثال اکنون هزینه یک کادر تبلیغ تور گردشگری در اندازه مربع هفت سانتی متری حدود هفتصد هزار تومان است.
 

کد مطلب 1261485

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