تصویر غول پیکر ترین مار جهان / ملاقات با ماری 227 کیلوگرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای خانواده بوآ، آناکوندای سبز آمریکای جنوبی، صدهای کیلوگرم وزن داشته و به عنوان غول پیکرترین مار در جهان شناخته شده است. مار پیتون شاید طولی بیشتر از آناکوندای سبز داشته باشد اما قطر زیاد بدن آناکوندا وزن این مار را دو برابر وزن مارهای پیتون ساخته است.

آناکوندای سبز می تواند تا طول 8.8 متری و وزن 227 کیلوگرمی رشد کند و شعاع بدن این جاندار گاه به 30 سانتیمتر نیز می رسد. آناکونداهای ماده معمولا بزرگتر از نرها هستند و دیگر انواع این گونه از مارها معمولا به رنگهای زرد با لکه های تیره دیده می شوند. به گفته محققان این مار در جنگلهای گرمسیری آمازون و در محیطهای مرطوب مانند مردابها زندگی می کند.

ابعاد عظیم بدن این مارها به واسطه تغذیه از خوکها، آهوها، پرنده ها، لاکپشتها، جوندگان، سوسمارها و حتی پلنگها رشد کرده و بزرگتر می شود. این مار غیر سمی است اما با کمک گرفتن از ماهیچه های قدرتمندی که در بدن دارد شکار را خفه کرده و کل بدن شکار را یکجا می بلعد و پس از آن برای هفته ها و گاه ماه ها بدون غذا به زندگی خود ادامه می دهند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، آناکونداهای ماده در هر بار تخم گذاری دهها آناکوندای دیگر به وجود آورده که طول هر یک از این مارهای نوزاد 60 سانتیمتر است. آناکوندا از بدو تولد قدرت شنا و شکار کردن دارد و طول عمر این جاندار در حدود 10 سال تخمین زده شده است.