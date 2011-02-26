تلفن همراه گلوکز مغز را مصرف می کند

به گزارش خبرگزایر مهر، محققان موسسات ملی بهداشت آمریکا در بررسیهای خود نشان دادند که 50 دقیقه مداوم صحبت با تلفن همراه می تواند فعالیت سلولهای مغزی را در منطقه ای از مغز که به آنتن نزدیکتر است تغییر دهند.

باوجود این، دانشمندان آمریکایی تاکید کردند که هنوز مشخص نیست این تغییر فعالیت سلولهای مغزی چه اثراتی بر روی سلامت انسان می گذارد و این بدان معنی نیست که میان ابتلا به سرطان و استفاده تلفنهای همراه ارتباط وجود دارد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ما مشاهده کردیم که در مغز افرادی که به مدت 50 دقیقه مداوم با تلفن همراه صحبت می کنند در منطقه نزدیک به آنتن متابولیسم گلوکز (سیگنال فعالیت مغزی) افزایش می یابد."

در این تحقیقات، واکنش مغز در مقابل میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از سیگنالهای تلفنهای همراه مورد بررسی قرار گرفت.

این نتایج نشان داد که تششعات ضعیف الکترومغناطیس تلفنهای همراه می تواند فعالیت مغزی را تغییر دهد، اما این تحقیقات هیچ آگاهی جدیدی در خصوص احتمال وجود ارتباط میان سرطان و تلفنهای همراه ارائه نکرد.

این دانشمندان از 47 داوطلب خواستند که 50 دقیقه با تلفن همراه صحبت کنند. در مرحله بعدی آزمایش از افراد خواسته شد که تلفن همراه روشن اما در حالت "سکوت" و سپس تلفن همراه کاملا خاموش را در نزدیک بدن خود نگه دارند. در هر سه مرحله، فعالیت گلوکز در مغز این افراد اندازه گیری می شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد که درشرایط اول، متابولیسم بعضی از مناطق مغز نزدیک به آنتن (کورتکس مداری پیشانی و گیجگاهی) 7 درصد افزایش یافت.

براساس گزارش رویترز، تلفنهای همراه از اواخر دهه 80 وارد بازار شدند و امروز در تمام دنیا بیش از 5 میلیارد دستگاه موبایل استفاده می شود.