مسعود ساکتاف، تهیهکننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: فردوس حاجیان مجری و سارا طیبزاده که در صنایع دستی مشغول است روز یکشنبه هشتم اسفندماه مهمان برنامه هستند.
برنامه گفتگو محور "دوستان" به صورت زنده ساعت 8:50 صبح از جام جم سه، ساعت 15:30 از جام جم یک و ساعت 11:30 از جام جم دو پخش میشود. این برنامه سعی دارد به موضوعهای مورد علاقه نوجوان بپردازد.
اجرای برنامه "دوستان" بر عهده کیوان ساکتاف، نوید محمدزاده و فائزه یادگاری است.
برنامه "دوستان" به تهیهکنندگی مسعود ساکتاف یکشنبه هشتم اسفندماه میزبان فردوس حاجیان در شبکه جام جم میشود.
مسعود ساکتاف، تهیهکننده برنامه "دوستان" در این باره به خبرنگار مهر گفت: فردوس حاجیان مجری و سارا طیبزاده که در صنایع دستی مشغول است روز یکشنبه هشتم اسفندماه مهمان برنامه هستند.
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