افزایش قیمت مرغ زنجان بدلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی در استانهای همجوار است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری صبح شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان با بیان اینکه این افزایش قیمت در بخش توزیع و سود هزینه کشتارگاه نیست، افزود: بزودی با رفع مشکل بیماری آنفلوآنزا در استانهای همجوار، قیمتها بجای قبلی خود باز می گردد و تا پایان سال افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را نخواهیم داشت.

صدری همچنین با اشاره به افزایش قیمت شیر طی هفته اخیر اظهار داشت: یارانه تعیین شده امسال کارخانجات شیر 6.5 میلیارد تومان بود که به میزان یک میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش یافت و این سبب افزایش قیمت شیر شد.

وی ادامه داد: با این اوصاف شیر نیز در مسیر آزادسازی قیمت ها قرار گرفت و از اول اسفند ماه جاری با نرخ آزاد و بدون یارانه عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان از انتقال 700 تن پرتقال شب عید به سردخانه های استان خبر داد و گفت: امسال شاهد ذخیره پرتقال سه برابری نسبت به سال گذشته هستیم که از کیفیت بسیار مطلوبی نیز برخوردارند.

صدری یادآور شد: سیب شب عید نیز به دلیل حفظ کیفیت و با توجه به شرایط آب و هوایی از دهم تا 16 اسفند ماه جاری به استان حمل خواهد شد.

وی از برگزاری نمایشگاه بهاره طی روزهای 15 تا 21 اسفند ماه جاری جهت عرضه اقلام مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه در شهرستان های استان نیز از پنجم تا 25 اسفند برگزار می شود.