بیمه ها از درمان ناباروری در ایران حمایت نمی کنند

دکتر ساغر صالح پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه ایران در زمینه تشخیص و درمان ناباروری همزمان با علم دنیا جلو می رود و مشکلی از بابت درمان این نازایی در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به برگزاری هفدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی باروری و ناباروری با حضور متخصصان این رشته در تهران، افزود: ارائه جدیدترین روشهای تشخیصی و درمان ناباروری و تبادل اطلاعات متخصصان داخلی و خارجی ، از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

دانشیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به حضور مهمانانی از کشورهای ترکیه، آلمان، دانمارک، عربستان سعودی و برزیل در این کنگره اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات در زمینه درمان ناباروری در کشور، نبود حمایت بیمه ای است. با توجه به اینکه داروها و وسایلی که استفاده می شود گران است و تمامی این هزینه ها را زوجین باید پرداخت کنند، این موضوع تا حدودی در مراجعه به مراکز درمان ناباروری تاثیر گذار است.

صالح پور با اعلام اینکه در هر سیکل درمانی امکان موفقیت 35 درصد است، اظهارداشت: تکرار این سیکل درمانی منجر به افزایش هزینه ها شده و تامین آن برای همه زوجین امکان پذیر نیست.

این متخصص زنان و زایمان همچنین از نبود مراکز درمان ناباروری در شهرهای کوچک کشور خبر داد و افزود: تاسیس مراکز درمان ناباروری بسیار هزینه بر است و از همین رو لازم است که از راه اندازی این قبیل مراکز حمایت شود.