شاخص های توسعه بناب قابل قبول است/امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، احمد علیرضا بیگی عصر جمعه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان بناب، روند اجرای طرحهای عمرانی شهرستان را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: در اکثر بخشهای عمرانی از جمله راه روستایی، آب روستایی، گازشهری و روستایی و مسکن مهرشاخصه های بناب بالای 90 درصد است.

وی افزود: باتوجه به وجود امکانات و زیرساختهای لازم و مورد نیاز در شهرستان بناب، امکان و شرایط سرمایه گذاری خارجی را در این شهرستان فراهم آورده است که جادارد در خصوص اجرای طرح شهرک جدید صنعتی بناب تلاش مضاعفی شود.

بیگی با اشاره به فعالیت صنایع بزرگ از جمله مجتمع فولاد درمنطقه و قرار گرفتن در مسیر استان آذربایجان غربی و کردستان، موضوع احداث راه آهن ضروری به نظر می رسد و باید پیگیری کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن تأکید بر تقویت بخش جاذبه های گردشگری این شهرستان، احداث پارک فدک(مسافر) در ورودی شهر را نمونه ای از بحث توسعه گردشگری ذکر کرد و از خدمات شهردار بناب در خصوص احداث این مجموعه تقدیرو تشکر کرد.

بیگی در ادامه با تأکید بر خاتمه دادن اختلافات توسط شورای اسلامی شهر و شهردار بناب تصریح کرد: شهرستان بناب با این همه ظرفیت و آوازه ای که در منطقه دارد، باید وحدت و همدلی در بین مسئولین آن حاکم باشد؛ چون اختلافات به روند توسعه و پیشرفت شهرستان لطمه وارد می کند و در این راستا امام جمعه، فرماندار و معتمدین شهرستان باید برای ریشه کن کردن اختلافات قدمهای لازم را بردارند و استانداری نیز آماده است برای حل آن قدم بردارد.

وی با اشاره به توجه دولت برای تحقّق مصوبات فرهنگی شهرستان اظهارداشت: در سایه وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان شاهد تحقّق اثرات ارزشمند در منطقه خواهیم بود.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات قبلی کمیته برنامه ریزی ازجمله: مشکل بهداشتی و درمانی روستای چلقایی، تبدیل نشدن پنج روستای بزرگ این شهرستان به شهر، تأمین نشدن زمین مورد نیاز برای مجتمع آموزش عالی بناب و مصوبه دور سوم سفر ریاست جمهوری در زمینه ساخت و ساز برای این مجتمع گفت: علیرغم اینکه برای احداث ده هزارمترمربع فضای فیزیکی اعتبار لازم اختصاص یافته است و قطعاً با عدم حل مشکل زمین، این طرحها نیز اجرا نخواهد شد.

ضیاء الله اعزازی از « قوبی چای» و فاضلاب آن به عنوان بزرگترین معضل مردم بناب نام برد و افزود: از آنجایی که شهرستان بناب در مسیر مواصلاتی چند استان کشور قرار گرفته ، راه اندازی تختهای ویژه بیمارستانی را دراین شهرستان ضروری دانست و تأکید کرد: تجهیز و راه اندازی بخشهای ویژه در بیمارستان جدید بناب می تواند مراجعه بیماران به مرکز استان را هم کاهش دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر احداث سالنهای ورزشی در روستاهای پنجگانه خانه برق، روشت بزرگ و آخوند قشلاق تأکید کرد و در ادامه از وضعیت موجود آسفالت محلات این شهرستان انتقاد کرد و خاطر نشان شد: 70 درصد محلات بناب مستحق آسفالت ریزی و بهسازی هستند و امروز یکی از مطالبات جدی مردم آسفالت محلات است.

وی ادامه داد: محلاتی داریم که بیش از 20 تا 30 سال است آسفالت نشده اند و از این بابت مردم ناراضی هستند بنابراین آسفالت محلات بناب اقدام انقلابی شورای برنامه ریزی استان را می طلبد.

در بخش دیگری از این نشست، فرماندار بناب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای عمرانی این شهرستان گفت: طی سالجاری 93 طرح و پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر 130 میلیارد ریال در این شهرستان در حال اجراست.

سعید برقی با اشاره به اجرای طرحهای مجتمع آبرسانی روستای « توتا خانه» و« صور» ، اجرای کانال پایاب سد علویان و همچنین اجرای کانال آبرسانی دشت بناب افزود: احداث ساختمان جدید پلیس راه، ساختمان اداره پست، احداث مجتمع دامپروری، شهرک صنعتی شماره2، سالن ورزش باستانی و طرح کمربند شرقی از طرحهای مورد نیاز این شهرستان می باشد که امیدواریم در اجرای این طرحها تسریع شود.

بیمارستان 64 تختخوابی بناب به بهره برداری می رسد

استاندار آذربایجان شرقی نتایج و دستاورد سفر خود به شهرستان بناب را مطلوب توصیف کرد و گفت: براساس روال سفرهای شهرستانی، مجموعه مدیران ارشد استان با حضور در گلزار شهدا و صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی، جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و دیداری با مردم در روستای قره چپق این شهرستان داشتیم که مشکلات اهالی توسط مدیران مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

احمد علیرضا بیگی با اشاره به نتایج نشست کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان اظهارداشت: دراین جلسه تصمیمات ارزشمندی در بخشهای مختلف برای شهرستان بناب اتخاذ شد.

وی افزود: درابتدای سال آینده بیمارستان 64 تختخوابی بناب مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

استاندار آذربایجان شرقی احداث سه سالن ورزشی در روستاهای منطقه، احداث مدارس، توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری و توسعه آبرسانی به روستاهای منطقه را از مصوبات این نشست اعلام کرد و گفت: با توجه به ارائه گزارشی توسط دستگاه اجرایی مربوطه، طرح فاضلاب بناب که یکی از طرحهای اساسی منطقه بوده، در سال 90 شاهد تکمیل و بهره برداری از آن نیز خواهیم بود.

بیگی با اشاره به عدم اجرای یکی از مصوبات جلسه قبلی شورای برنامه ریزی شهرستان مبنی بر تبدیل پنج روستای بزرگ شهرستان بناب به « شهر» گفت: از آنجایی که مراحل و مقررات تبدیل روستا به شهر تغییر یافته و شرایط جدیدی لحاظ شده است ، با این روند فعلاً « روستای قره چپق» دارای این شرایط می باشد و امیدواریم بزودی شاهد تبدیل این روستا به شهر باشیم که در حال پیگیری مسایل مربوط به آن هستیم.