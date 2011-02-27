حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 90 کل کشور، با اشاره به اینکه منابع و مصارف بودجه و منابع درآمدی آن در این کمیسیون هفته گذشته با حضور معاون بودجه سازمان مدیریت بررسی شد، اظهار داشت: آنچه در بندهای ماده واحده لایحه بودجه جلب توجه می کند تخصیص درصدهایی از سوی دولت به صورت گلوبال از سرجمع بودجه است که از جمله این موارد می توان به بودجه بخش ورزش اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس معتقد است باید هر نوع بودجه ای در ردیف های مندرج شود و براساس مبادله موافقتنامه و شرح مبادله هزینه شود، اظهارداشت: اینکه به صورت گلوبال یک درصد بودجه در اختیار تربیت بدنی و نیم درصد آن در اختیار سازمان های دیگر قرار گیرد، با مشی کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مغایرت دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: هرگونه تخصیصی در بودجه باید براساس ردیف های مشخص باشد و دستگاهها نیز منابع درآمدی مشخص و هزینه های مشخصی که در ردیف ها دیده شده، داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه همواره دولت ها مایلند درصد قابل توجهی از بودجه به صورت گلوبال و سرجمع در اختیارشان قرار بگیرد و براساس تشخیص خود آن را هزینه کنند، گفت:این اقدام مغایر قانون بودجه ریزی کل کشور و مغایر اهداف مجلس است.

ونایی همچنین با انتقاد از عدم رعایت چارچوب پیوست های بودجه سال گذشته از سوی دولت، اظهارداشت: براساس گزارش تفریغ سالیانه بودجه از سوی دیوان محاسبات، احکام بودجه در سالهای گذشته نقض شده و بر این اساس مجلس خیلی حساسیت دارد که بتواند قانونی را تصویب کند که دولت با کمترین انحراف آن را اجرا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از چالش هایی که مجلس با آن همواره مواجه است عدم اجرای چارچوب های قوانین بودجه سنواتی توسط دولت است که امیدواریم با بررسی دقیق بودجه 90 این مشکل به حداقل برسد.