ربیعی خبر داد:

افزیش 8 درصدی ظرفیت ناوگان مترو در سال جاری

افزیش 8 درصدی ظرفیت ناوگان مترو در سال جاری

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: ظرفیت مسافران مترو پس از هدفمند سازی یارانه ها حدود 17 درصد افزایش یافت که پیش بینی می شود این افزایش در روزهای پایانی سال به حدود 25 درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی با بیان اینکه امسال در مجموع 7 قطار به خطوط درون شهری مترو اضافه شده است گفت: روند توسعه مترو بسایر خوب و سریع پیش می رود ، اما برای اینکه بتوانیم از ظرفیت موجود خطوط بهره مند شویم و ایستگاه های جدید را به طور کامل به بهره برداری برسانیم نیازمند آن هستیم که اعتبارات مصوب مترو پرداخت و واگن های جدید وارد خطوط شوند.

ربیعی تصریح کرد: با وجود آن که در حال حاضر تنها 2 ساعت در روز در ایستگاه های میدان آزادی و توحید خدمات رسانی می شود اما استقبال شهروندان بسیار خوب بوده و پیش بینی می شود حتی اگر با سرفاصله 7 تا 8 دقیقه هم به صورت تمام وقت در این ایستگاهها سرویس دهی کنیم روزانه تنها ایستگاه آزادی 30 هزار مسافر داشته باشد.
 
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران با بیان اینکه همچنان در انتظار ترخیص واگن های متوقف مانده در گمرک و ورود آن ها به خطوط مترو هستیم گفت: با وجود آن که به دلیل کمبود ناوگان نتوانسته ایم به طور کامل از ایستگاه های جدید خط 4 مترو بهره برداری کنیم اما در همان دو ساعت خدمات رسانی ایستگاه مترو میدان آزادی و توحید استقابل شهروندان بسیار خوب و قابل توجه بوده است.
