شکست السد در فاصله چهار روز تا بازی با استقلال/ صدرنشین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، السد نماینده سوم فوتبال قطر در لیگ قهرمانان آسیا جمعه شب در چارچوب هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه به مصاف العربی رفت و در حالیکه از حمایت بیش از سه هزار تماشاگر بهره می برد با نتیجه 2 بر صفر تن به شکست داد.

برای تیم العربی در این بازی اورالدو دی پریرا در دقایق 33 و 70 گلزنی کرد و زمینه ساز صعود این تیم 33 امتیازی به رده دوم جدول شد.

السد روز سه شنبه هفته جاری در چارچوب هفته نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم استقلال ایران خواهد رفت. در گروه B لیگ قهرمانان آسیا علاوه بر این دو تیم، تیم‌های النصر عربستان و پاختاکور ازبکستان نیز حضور دارند.

در شبی که السد با دو گل مقابل العربی تن به شکست داد، تیم لخویا در خانه الوکره با نتیجه 3 بریک به پیروزی رسید و همچنان صدرنشین جدول باقی ماند.

جدول رده بندی:

1- لخویا 35 امتیاز

2- العربی 33 امتیاز

3- الغرافه 31 امتیاز - حریف سپاهان

4- قطر 29 امتیاز

5- الریان 23 امتیاز - تفاضل گل 7+ (یک بازی کمتر) - حریف ذوب آهن

6- السد 23 امتیاز - تفاضل گل 5+ - حریف استقلال

--------------------------------------------------------------------------------

11- الخور 8 امتیاز (یک بازی کمتر)

12- الاهلی 6 امتیاز

- برنامه ادامه دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

شنبه - 7/12/1389

* الریان - الخور

* السیلیه - ام صلال