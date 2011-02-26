پاپ بندیکت شانزدهم به نامه رئیس جمهور ایران پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پاسخ پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان به نامه دکتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:



عالیجناب محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور اسلامی ایران



من بدین وسیله از ابراز تهنیات صمیمانه و تأملات جنابعالی که به صورت محبت آمیز توسط حجت الاسلام حاج سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اینجانب ارسال نمودید، تشکر می نمایم.



عقیده عمیق من بر این است که احترام به بعد معنوی انسان، شرط اجتناب ناپذیر برای تکوین نظام اجتماعی عادلانه و اسقرار صلح پایدار می باشد. در حقیقت رابطه فرد با خداوند، برای کرامت و قداست بطلان ناپذیر زندگی همه انسانها اصل بنیادین محسوب می شود.



وقتی ارتقاء کرامت انسانی بصورت اصل، الهام بخش فعالیت سیاسی و اجتماعی باشد، در تعقیب خیر عمومی تعهد بوجود می آورد و از این طریق پایه های محکم و پایدار صلح و آرامش میان ملل بنا می شود.



صلح قبل از هر چیز موهبتی است از جانب خداوند که باید آنرا در دعا جستجو کرد. اما در عین حال صلح حاصل تلاش افراد خوش نیت نیز هست. در این چشم انداز معتقدان تمامی ادیان نسبت به ایفای نقش تعیین کننده خود و همکاری برای اقدامات مشترک، مسئولیت ویژه دارند. از این روی گفتگو میان ادیان و فرهنگها، راه اساسی به سوی صلح است.



کاتولیک های ساکن در ایران و کل جهان تمام تلاش خود را در همکاری با هموطنان خویش و سهیم شدن در خیر عمومی جوامعی که در آن زندگی می کنند صادقانه و بی تزویر بکار بسته و به صورت سازندگان صلح و آشتی عمل می نمایند.



با این وصف، من امیدوارم که روابط صمیمانه موجود میان مقر مقدس و ایران همواره بیش از پیش توسعه و به همین منوال روابط میان کلیسای محلی و مقامات مدنی ایران نیز گسترش یابد. علاوه بر این من معتقدم که ایجاد کمیسیون دو جانبه می تواند به تبادل نظر در مورد مسائل مشترک از جمله وضعیت حقوقی کلیسای کاتولیک ایران، کمک نماید.



آقای رئیس جمهور با این احساس، من باردیگر فرصت را مغتنم شمرده و احترامات فائقه خویش را به جنابعالی ابراز می دارم.



واتیکان

بندیکت شانزدهم

گفتنی است چندی پیش ‌همزمان با برگزاری اجلاسیه اسقف‌های خاورمیانه در واتیکان،‌ نامه احمدی‌نژاد به پاپ بندیکت شانزدهم تسلیم پاپ شد.