درمان ناباروری در مردان مشکل تر از زنان است

دکتر منصوره موحدین در گفتگو با خبرنگار مهر به روش تشخیص بیماریهای ژنتیک قبل از تشکیل جنین اشاره کرد و افزود: در این تکنیک از جنین در آزمایشگاه یک تا دو سلول به عنوان بیوکسی برداشته می شود تا از نظر کروموزوم بررسی شود.

این جنین شناس تاکید کرد: با استفاده از این روش تشخیصی، بعضی از اختلالات زنتیکی که باعث می شود فرد باردار نشود، حذف می شود.

استاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین با بیان اینکه این روش امروزه در بسیاری از کلینیکها و مراکز درمان ناباروری کشور مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: بالا رفتن سن ازدواج و دیر اقدام کردن به حاملگی از جمله علتهای ناباروری زوجین در ایران است.

موحدین از بروز سندرم PCO در دختران منطقه خاورمیانه و ایران خبر داد و افزود: این مشکل باعث می شود که تخمدانها کیست بسازد و در نتیجه در باروری آنها مشکل ایجاد کند.

به گفته این جنین شناس، تغذیه نامناسب و کم تحرکی در بین دختران ایرانی، موجب تشدید این مشکل شده است.

وی با اعلام اینکه بیش از 50 درصد ناباروری در زوجین ناشی از مشکل مردان است، گفت: متاسفانه درمان ناباروری در مردان خیلی مشکل تر از زنان است.

این عضو هیئت مدیره انجمن علمی باروری و ناباروری ایران با اشاره به برگزاری هفدهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی باروری و ناباروری در تهران، افزود: در این کنگره که بیشتر به صورت میزگرد و پنل برگزار خواهد شد، موضوع حفظ باروری در جنس مونث بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.