به گزارش خبرگزاری مهر، "360" عنوان مجموعه‌ای است که در قالب 130 قسمت به کارگردانی علی میری با موضوع اعتیاد در بین جوانان به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در حال ساخت است.

حسین یاریار، مهدی مقدم، حشمت آرمیده، هما خاکیانی، رحمان مقدم، نیلوفر دوستی، پانته آ کیقبادی، علی جوادی، امیرحسین نجفی، مهرداد برجی، کاوه نوید، آزیتا بالو، پریسا علی دادی، رویا گرائیلی، مریم قیصری، امیر قلوبی، پدرام عبدالوند و ... در این مجموعه بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از مجری طرح: علی میری راشه، تهیه کننده: سیدمحمد جلالی، نویسنده: ساسان فرخ‌نیا، مدیر تولید: حسین باقریان، مدیر تصویربرداری: سعید ستوده، صدابردار: علی عدالت‌دوست، طراح گریم: کاظم شیرازی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مهدی مطلبی، طراح صحنه و لباس: صادق فهیمی، منشی صحنه: عسل خانی، دستیار دوم کارگردان: علی جوادی و عکاس: فرزاد اسدیان.

